Ηράκλειο: Νέες απάτες με «δήθεν βλάβες» του ΔΕΔΔΗΕ - Πέντε θύματα σε δύο μέρες

Νέα περιστατικά απάτης με θύματα ηλικιωμένους καταγράφηκαν στο Ηράκλειο, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη μέθοδος εξαπάτησης βρίσκεται και πάλι σε έξαρση. Την Πέμπτη (28/8) δύο ακόμα γυναίκες, ηλικίας 86 και 81 ετών, σε διαφορετικές περιοχές του Ηρακλείου, κατήγγειλαν στην Αστυνομία ότι έπεσαν θύματα απατεώνων που εμφανίστηκαν ως δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Το τηλεφώνημα που δέχθηκαν ήταν πανομοιότυπο με αυτό που έχει καταγραφεί και σε άλλες περιπτώσεις. Οι άγνωστοι τις ενημέρωσαν ότι υποτίθεται πως υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σπιτιών τους και ότι έπρεπε να γίνει άμεσα έλεγχος.

Με πρόσχημα την υποτιθέμενη επίσκεψη συνεργείου, τις έπεισαν να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας και να τα τοποθετήσουν σε σακούλες έξω από τις κατοικίες τους. Λίγο αργότερα, συνεργοί των δραστών πέρασαν από τα σημεία και παρέλαβαν τις σακούλες, χωρίς τα θύματα να αντιληφθούν ότι είχαν πέσει στην παγίδα.

Οι δύο νέες καταγγελίες έρχονται μόλις μία ημέρα μετά τα τρία αντίστοιχα περιστατικά που είχαν καταγραφεί στο Ηράκλειο, με θύματα δύο άνδρες, 75 και 65 ετών, και μία 67χρονη γυναίκα.

Συνολικά, δηλαδή, μέσα σε μόλις δύο ημέρες έχουν καταγραφεί πέντε περιστατικά με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στις Αρχές.

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