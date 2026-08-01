Καινούργιου: Η γιαγιά της συνάντησε για πρώτη φορά την 4 μηνών κόρη της

Η γιαγιά της Κατερίνας Καινούργιου συνάντησε για πρώτη φορά τη μικρή Ξένια. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία από τη συνάντησή τους, στην οποία η γιαγιά της κρατά στην αγκαλιά της το μωρό.

«Σήμερα, ο χρόνος ενώθηκε σε μια αγκαλιά. Η γιαγιά μου κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη μου. Η γυναίκα που κρατούσε κάποτε εμένα στην αγκαλιά της, κράτησε σήμερα τη δισέγγονή της. Τέσσερις γενιές. Μια στιγμή. Μια ολόκληρη ζωή ανάμεσα τους.

Χέρι που κουβαλούν αναμνήσεις συναντούσαν χεράκια που μόλις αρχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία. Κι εγώ, κάπου ανάμεσά τους, να κοιτάζω και να σκέφτομαι πόσο μεγάλο δώρο είναι να βλέπεις αυτό που ξεκίνησε η αγάπη σου και μέχρι πού έφτασε», έγραψε η παρουσιάστρια.

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