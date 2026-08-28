Ιστορικό διπλό για τον ΟΦΗ – Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη μακριά από την Κρήτη (βίντεο)

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Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στη Σόφια!

Το 2-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ δεν ήταν απλώς μία ακόμη νίκη που σφράγισε την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη του ΟΦΗ στην ευρωπαϊκή του ιστορία!

Μετά από δεκαετίες ευρωπαϊκών συμμετοχών και μεγάλων ταξιδιών, ο Όμιλος κατάφερε για πρώτη φορά να φύγει νικητής από ευρωπαϊκή έδρα.

Και το έκανε με εμφατικό τρόπο: 2-0 στη Σόφια, με συνολικό σκορ 5-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ.

Μια ιστορική νίκη, μια ιστορική πρόκριση και ένα νέο κεφάλαιο για τον ΟΦΗ στην Ευρώπη.

Η Κρητική ομάδα έχει θετικό συντελεστή στην Ευρώπη. Σε 25 ματς μετράει 11 νίκες, 4 ισοπαλίες και 10 ήττες, με τέρματα 35-31.

Αναλυτικά όλα τα Ευρωπαϊκά ματς του ΟΦΗ

Σεζόν Διοργάνωση Φάση Αγώνας Σκορ



1986-87 Κύπελλο UEFA 1ος γύρος ΟΦΗ – Χάιντουκ Σπλιτ 1-0



Χάιντουκ Σπλιτ – ΟΦΗ 4-0



1987-88 Κύπελλο Κυπελλούχων 1ος γύρος Βίτοσα Σόφιας – ΟΦΗ 1-0



ΟΦΗ – Βίτοσα Σόφιας 3-1



Φάση «16» ΟΦΗ – Αταλάντα 1-0



Αταλάντα – ΟΦΗ 2-0



1993-94 Κύπελλο UEFA 1ος γύρος Σλάβια Πράγας – ΟΦΗ 1-1



ΟΦΗ – Σλάβια Πράγας 1-0



2ος γύρος Ατλέτικο Μαδρίτης – ΟΦΗ 1-0



ΟΦΗ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0



Φάση «16» ΟΦΗ – Μποαβίστα 1-4



Μποαβίστα – ΟΦΗ 2-0



1997-98 Κύπελλο UEFA 2ος προκριματικός KR Ρέικιαβικ – ΟΦΗ 0-0



ΟΦΗ – KR Ρέικιαβικ 3-1



1ος γύρος ΟΦΗ – Φερεντσβάρος 3-0



Φερεντσβάρος – ΟΦΗ 2-1



2ος γύρος Οσέρ – ΟΦΗ 3-1



ΟΦΗ – Οσέρ 3-2



2000-01 Κύπελλο UEFA 1ος γύρος Νάπρεντακ – ΟΦΗ 0-0



ΟΦΗ – Νάπρεντακ 6-0



2ος γύρος ΟΦΗ – Σλάβια Πράγας 2-2



Σλάβια Πράγας – ΟΦΗ 4-1



2020-21 Europa League 2ος προκριματικός ΟΦΗ – Απόλλων Λεμεσού 0-1



2026-27 Europa League Play-offs ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0



ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ 0-2

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