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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιστορικό διπλό για τον ΟΦΗ – Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη μακριά από την Κρήτη (βίντεο)

οφη
clock 09:21 | 28/08/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στη Σόφια!

Το 2-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ δεν ήταν απλώς μία ακόμη νίκη που σφράγισε την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη του ΟΦΗ στην ευρωπαϊκή του ιστορία!

Μετά από δεκαετίες ευρωπαϊκών συμμετοχών και μεγάλων ταξιδιών, ο Όμιλος κατάφερε για πρώτη φορά να φύγει νικητής από ευρωπαϊκή έδρα.

Και το έκανε με εμφατικό τρόπο: 2-0 στη Σόφια, με συνολικό σκορ 5-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ.

Μια ιστορική νίκη, μια ιστορική πρόκριση και ένα νέο κεφάλαιο για τον ΟΦΗ στην Ευρώπη.

Η Κρητική ομάδα έχει θετικό συντελεστή στην Ευρώπη. Σε 25 ματς μετράει 11 νίκες, 4 ισοπαλίες και 10 ήττες, με τέρματα 35-31.

Αναλυτικά όλα τα Ευρωπαϊκά ματς του ΟΦΗ

Σεζόν         Διοργάνωση          Φάση                                 Αγώνας                     Σκορ

1986-87    Κύπελλο UEFA    1ος γύρος                    ΟΦΗ – Χάιντουκ Σπλιτ    1-0

                                                                                        Χάιντουκ Σπλιτ – ΟΦΗ    4-0

1987-88    Κύπελλο Κυπελλούχων    1ος γύρος    Βίτοσα Σόφιας – ΟΦΗ    1-0

                                                                                        ΟΦΗ – Βίτοσα Σόφιας    3-1

                                                                 Φάση «16»    ΟΦΗ – Αταλάντα    1-0

                                                                                        Αταλάντα – ΟΦΗ    2-0

1993-94    Κύπελλο UEFA    1ος γύρος                    Σλάβια Πράγας – ΟΦΗ    1-1

                                                                                         ΟΦΗ – Σλάβια Πράγας    1-0

                                                  2ος γύρος                   Ατλέτικο Μαδρίτης – ΟΦΗ    1-0

                                                                                        ΟΦΗ – Ατλέτικο Μαδρίτης    2-0

                                                  Φάση «16»                   ΟΦΗ – Μποαβίστα    1-4

                                                                                        Μποαβίστα – ΟΦΗ    2-0

1997-98    Κύπελλο UEFA    2ος προκριματικός    KR Ρέικιαβικ – ΟΦΗ    0-0

                                                                                         ΟΦΗ – KR Ρέικιαβικ    3-1

                                                  1ος γύρος                    ΟΦΗ – Φερεντσβάρος    3-0

                                                                                         Φερεντσβάρος – ΟΦΗ    2-1

                                                  2ος γύρος                    Οσέρ – ΟΦΗ    3-1

                                                                                         ΟΦΗ – Οσέρ    3-2

2000-01    Κύπελλο UEFA    1ος γύρος                     Νάπρεντακ – ΟΦΗ    0-0

                                                                                         ΟΦΗ – Νάπρεντακ    6-0

                                                  2ος γύρος                    ΟΦΗ – Σλάβια Πράγας    2-2

                                                                                         Σλάβια Πράγας – ΟΦΗ    4-1

2020-21    Europa League    2ος προκριματικός    ΟΦΗ – Απόλλων Λεμεσού    0-1

2026-27    Europa League    Play-offs                        ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας    3-0

                                                                                        ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ    0-2

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