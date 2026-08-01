Μαντόνα: Ο ηγούμενος της Μονής Βαρλαάμ αποκάλυψε τη συζήτησή τους

Η Μαντόνα επισκέφθηκε τη Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα. Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο ηγούμενος της μονής, αρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος Ζαχαράκης, είχε πολλές ερωτήσεις για την πίστη αλλά και την πνευματική ζωή.

Η Βασίλισσα της Ποπ, η οποία βρισκόταν στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, θέλησε να επισκεφθεί το μοναστήρι χωρίς να γίνει γνωστή η παρουσία της.

«Εγώ πληροφορήθηκα προ 15 ημερών (σ.σ. της επίσκεψης της Μαντόνα) ότι ήταν η πρόθεσή της να επισκεφθεί τη Μονή μας, μακριά από τη δημοσιότητα. Δεν ήθελε ούτε να φανεί, ούτε να μαθευτεί. Την Παρασκευή, που ήταν παραμονή της Παναγίας, κανονικά ήταν κλειστό το μοναστήρι μας. Εμείς όμως εκείνη την ημέρα ανοίξαμε κανονικά, και λόγω της ημέρας και γιατί δεν θα θέλαμε να φανεί, ότι συμπεριφερόμαστε με ιδιαιτερότητα μόνο στο συγκεκριμένο πρόσωπο», εξηγεί στην "Ορθόδοξη Αλήθεια"

«Εκείνη ήρθε, αφού έκλεισε το μοναστήρι, με πολύ απλό τρόπο. Μου είχαν πει ότι είχε ερωτήματα για την πίστη μας. Ότι θέλει να ζήσει κάποιες στιγμές πνευματικής αναζήτησης. Και η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολλές απορίες. Μέσα στο Καθολικό, καθώς ξεναγούνταν, ρωτούσε για τις τοιχογραφίες», ανέφερε ο ηγούμενος.

«Κυρίως ήθελε να δει και μια άλλη όψη της πίστεως. Με ρώτησε για την προσευχή, με ρώτησε για το κομποσκοίνι μου. Της είπα ότι η πιο σύντομη και πιο σπουδαία προσευχή είναι το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», που αναγνωρίζει κανείς την παντοδυναμία του Ιησού».

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