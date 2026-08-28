Ηράκλειο - Θερινές εκπτώσεις: Βαρύ το κλίμα στην αγορά - Πτώση τζίρου και "ψίχουλα" από τον τουρισμό

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με έντονο προβληματισμό, άδεια ταμεία και διάχυτη ανησυχία για το μέλλον ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου η περίοδος των θερινών εκπτώσεων στην ελληνική αγορά.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων και τις γενναίες μειώσεις τιμών, τα τελικά στοιχεία αποτυπώνουν μια σκληρή πραγματικότητα: Η πολυπόθητη τόνωση της ρευστότητας δεν ήρθε ποτέ για τη συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Το παράδοξο του 6%

Η φετινή εκπτωτική σεζόν ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ένα βαθύ χάσμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου του Ε.Σ.Η Μενέλαου Σκουλούδη, κυρίως οι μεγάλες επιχείρήσεις υπέστησαν πλήγμα με μέιωση του τζίρου τους γύρω στο 6%, ενώ οι μικρές και μικρομεσαίες επιχερήσεις, κατέγραψαν απώλεια εισπράξεων περίπου 3% βλέποντας ταυτόχρονα το λειτουργικό τους κόστος να καλπάζει.

"Λαβώθηκε" η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών

Η βασικότερη αιτία της εμπορικής καθίζησης εντοπίζεται απευθείας στα οικογενειακά μπάτζετ. Η παρατεταμένη ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, τα τρόφιμα και την ενέργεια έχει εκμηδενίσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Οι Έλληνες περιόρισαν τις αγορές τους αποκλειστικά στα απολύτως απαραίτητα, προσπερνώντας τις βιτρίνες της ένδυσης, της υπόδησης και των ειδών σπιτιού, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα εξαντλείται πλέον τις πρώτες ημέρες του μήνα.

Τουρισμός υψηλών ροών, αλλά... χαμηλών δαπανών

Απογοήτευση επικρατεί και από το μέτωπο του τουρισμού. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Λευτέρη Βαρδάκη, ο κ. Σκουλούδης είπε πως αν και οι αφίξεις στα μεγάλα αστικά κέντρα και τους τουριστικούς προορισμούς κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, η καταναλωτική συμπεριφορά των ξένων επισκεπτών ήταν εξαιρετικά συγκρατημένη.

Οι τουρίστες διοχέτευσαν τα χρήματά τους κυρίως στη διαμονή, την εστίαση και τις βασικές υπηρεσίες, αφήνοντας «ψίχουλα» και πολύ μικρά έξοδα στα εμπορικά καταστήματα λιανικής.

Στενάζουν οι ΜμΕ - Κραυγή αγωνίας για φόρους και χρέη

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τον εμπορικό κόσμο αντιμέτωπο με έναν «βουνό» υποχρεώσεων. Οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τονίζουν ότι αν δεν υπάρξει άμεση κυβερνητική παρέμβαση, το φθινόπωρο θα φέρει ένα νέο κύμα λουκέτων.

Τα θεσμικά όργανα του εμπορίου απευθύνουν δραματική έκκληση για άμεση ρύθμιση των χρεών με τη θέσπιση ενός νέου, ευέλικτου πλαισίου δόσεων για τις οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ζητούν επίσης γενναία μείωση της φορολογίας και, κυρίως, της προκαταβολής φόρου που «στραγγίζει» κάθε ίχνος ρευστότητας.

Οι εκπτώσεις τελειώνουν, όμως τα προβλήματα της αγοράς μόλις ξεκινούν. Το ζητούμενο πλέον είναι αν η πολιτική ηγεσία θα ακούσει την κραυγή αγωνίας των μικρών εμπόρων πριν να είναι πολύ αργά για τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Θρίλερ στην παραλία για 45χρονο – Κινδύνεψε με παράλυση ενώ έπαιζε με την ανιψιά του