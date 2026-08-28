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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Καρανίκας για Ακρίτα: «Η influencer του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακατάλληλη για το προεδρείο της Βουλής»

Καρανίκας - Ακρίτα
clock 11:08 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ο Νίκος Καρανίκας την επιλογή της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, χαρακτηρίζοντας την -όπως λέει- «ινφλουένσερ του ΣΥΡΙΖΑ», «ακατάλληλη για προεδρείο» και υποστηρίζοντας ότι είναι «λογικό» η Νέα Δημοκρατία να μη στηρίξει την υποψηφιότητά της.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Νίκος Καρανίκας εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην Έλενα Ακρίτα για τη δημόσια παρουσία και τις τοποθετήσεις της, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε προηγούμενη δήλωσή της για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.Παράλληλα, στρέφει τα βέλη του συνολικά προς την αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί ότι συσπειρώθηκε γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ δεν επιδεικνύει, όπως υποστηρίζει, αντίστοιχη σύμπνοια σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, η ενέργεια και η εκπαίδευση.

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