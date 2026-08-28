Κρήτη: 'Ηθελε να πάει για κυνήγι αλλά η καραμπίνα τραυμάτισε τον φίλο του

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας άνδρας στην Κίσσαμο Χανίων, μετά τον τραυματισμό του στα πόδια από σκάγια κυνηγετικού όπλου, σε περιστατικό που σημειώθηκε χθες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 54χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, πήγε στο σπίτι φίλου του και του ζήτησε να πάνε μαζί για κυνήγι. Ο φίλος του αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα περιστατικό που λίγο έλειψε να έχει πολύ σοβαρότερη κατάληξη.

Από λανθασμένο χειρισμό του κυνηγετικού όπλου, αυτό εκπυρσοκρότησε, με τα σκάγια να τραυματίζουν τον φίλο του 54χρονου στα πόδια. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος ενώ από το νοσοκομείο ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές.

Ακολούθησε έρευνα με το κυνηγετικό όπλο να εντοπίζεται τελικά σε χωράφι. Από την προανάκριση προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι ο 54χρονος είχε λάβει το όπλο από ένα άλλο άτομο.

Ο 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, παρουσιάστηκε και παραδόθηκε αυτοβούλως στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.

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