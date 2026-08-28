Βαθμολογία UEFA: Πλησίασε τη 10η θέση η Ελλάδα μετά τις νίκες ΟΦΗ και ΠΑΟ

Η Ελλάδα έκανε αποφασιστικό βήμα στη μάχη για τη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, μειώνοντας αισθητά την απόσταση από την Πολωνία, μετά τα αποτελέσματα της Πέμπτης.

Με τέσσερις ομάδες να συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η χώρα μας διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για άνοδο στη βαθμολογία της UEFA. ΟΦΗ και Παναθηναϊκός πανηγύρισαν σημαντικές νίκες, ενώ ο ΠΑΟΚ γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Conference League μετά την ήττα του από την Μπραν στη Νορβηγία.

Ο ΟΦΗ επικράτησε ξανά της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός πήρε πολύτιμη νίκη με 2-1 στην έδρα της Χράντετς Κράλοβε, συμβάλλοντας στην ελληνική συγκομιδή και παράλληλα αφήνοντας την Τσεχία με έναν εκπρόσωπο λιγότερο.

Την ίδια ώρα, η Πολωνία υπέστη σημαντικό πλήγμα, καθώς τόσο η Ράκοβ όσο και η Γκόρνικ αποκλείστηκαν από την Ευρώπη. Έτσι, η χώρα έμεινε με δύο ομάδες στη συνέχεια των διοργανώσεων και η διαφορά της από την Ελλάδα περιορίστηκε στους 1.313 βαθμούς.

Η Ελλάδα έχει πλέον μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσει να μειώνει την απόσταση και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη 10η θέση, σε μια μάχη που αναμένεται να παραμείνει αμφίρροπη μέχρι το τέλος.

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