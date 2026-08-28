S.O.S στην Κρήτη: Κλειστό το Δικταίο Άντρο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 5)

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Σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού (Κατηγορία Κινδύνου 5) βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, καθώς και άλλες περιοχές της Κρήτης, λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) Λασιθίου, αποφασίστηκε η λήψη αυστηρών προληπτικών μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Κλειστό το Δικταίο Άντρο

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, ανακοινώθηκε ότι το Δικταίο Άντρο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της Παρασκευής. Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία λόγω της θέσης του αρχαιολογικού χώρου και της επικινδυνότητας της γύρω περιοχής σε συνθήκες ακραίου καύσωνα ή ισχυρών ανέμων.

Καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, ενεργοποιήθηκε το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης μετακίνησης, διέλευσης και παραμονής προσώπων και οχημάτων σε: Εθνικούς δρυμούς και προστατευόμενες περιοχές, δάση, αναδασωτέες εκτάσεις και ευπαθείς ζώνες, φαράγγια και ορεινά μονοπάτια ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας.

Σε μέγιστη ετοιμότητα οι αρχές

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα τεχνικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των Δήμων έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί εθελοντικές ομάδες για τη διενέργεια περιπολιών με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν εστιών φωτιάς.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού:

Να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα (π.χ. κάψιμο χόρτων, χρήση τροχού, μπάρμπεκιου).

Να συμμορφώνονται άμεσα με τις υποδείξεις των αρχών και τις πινακίδες απαγόρευσης.

Να καλέσουν αμέσως το 199 (Πυροσβεστική Υπηρεσία) αν αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.

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