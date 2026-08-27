Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης: Αυτονόητη η σύνταξη στους Προέδρους Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτήτων της Χώρας

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως θέτει το ζήτημα της πρόβλεψης συνταξιοδότησης στους Προέδρους Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτήτων της Χώρας.

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτήτων είναι τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται κατά προτεραιότητα και συνήθως κατ΄αποκλειστικότητα όλοι οι κάτοικοι των οικείων Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτήτων για κάθε ζήτημά τους.

Σπεύδουν μονίμως προς εξυπηρέτηση πάσης φύσεως αναγκών των συμπολιτών μας. Προσφέρουν πολύ σημαντικές υπηρεσίες, αποτελώντας τον επιχειρησιακό βραχίονα του οικείου Ο.Τ.Α. σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας ή Κοινότητας αντίστοιχα, για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και εξασφάλιση της ευημερίας των συμπολιτών μας.

Η συγκεκριμένη χορηγία προβλεπόταν για τους Προέδρους Κοινοτήτων (του Νόμου «Καποδίστρια»), αλλά καταργήθηκε με Μνημονιακό Νόμο, το 2012.

Στο πλαίσιο αυτό, κι επειδή η πορεία της Εθνικής Οικονομίας είναι πλέον πολύ ικανοποιητική, τονίζει στους συναρμόδιους Υπουργούς ότι έχουν ωριμάσει οι κατάλληλες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και ζητάει να ξαναπροβλεφθεί άμεσα η συγκεκριμένη παροχή τόσο για τους Προέδρους των Κοινοτήτων όσο και για τους προέδρους των Δημοτικών ενοτήτων της Χώρας.

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