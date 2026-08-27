Από τα 50 και μετά, μία ώρα περπάτημα κάθε μέρα μπορεί να κάψει έως 100.000 θερμίδες τον χρόνο

Παρόλο που το περπάτημα δεν καίει τόσες θερμίδες όσες το τρέξιμο, σε συνδυασμό με πιο έντονες ασκήσεις μπορεί να γίνει ο τέλειος τρόπος να χάσετε βάρος.



Για όλους όσους δεν έχουν διαλέξει ήδη κάποιο άθλημα για να ασκούνται τακτικά, οι γυμναστές συνιστούν πάντα το περπάτημα, καθώς πρόκειται για μια μέτριας έντασης δραστηριότητα, προσβάσιμη σχεδόν σε όλους, που δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και προσφέρει πολλά οφέλη στο σώμα.

«Το περπάτημα για 30 λεπτά επί επτά ημέρες μπορεί να δημιουργήσει μια εβδομαδιαία θερμιδική δαπάνη μεταξύ 700 και 1.400 θερμίδων. Αυτά τα νούμερα μπορούν να συσσωρευτούν μακροπρόθεσμα και να επιφέρουν απώλεια βάρους σε κάποιον με υπερβολικό βάρος που πριν ακολουθούσε καθιστική ζωή», δήλωσε στο περιοδικό «Lecturas» η personal trainer Susane Pata. Ειδικά από την ηλικία των 50 ετών και μετά.

«Παρόλο που το περπάτημα δεν καίει τόσες θερμίδες όσες το τρέξιμο, σε συνδυασμό με πιο έντονες ασκήσεις μπορεί να γίνει ο τέλειος τρόπος να χάσετε βάρος με ασφάλεια και βιωσιμότητα». Το κλειδί δεν βρίσκεται μόνο στην ένταση, αλλά στη συνέπεια και στην ικανότητα διατήρησης μιας ρουτίνας μακροπρόθεσμα.



Με την άποψη αυτή συμφώνησε και ο γυμναστής Óscar Elle, ο οποίος προειδοποίησε ότι πολλοί Ισπανοί δεν συνειδητοποιούν τον πραγματικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια τόσο απλή κίνηση όσο το καθημερινό περπάτημα.

Όπως εξήγησε στο TikTok, όταν διατηρείται με τακτικότητα, η θερμιδική δαπάνη που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για τον οργανισμό.

«Αν περπατάτε 10.000 βήματα κάθε μέρα, καίτε περίπου 250 έως 300 θερμίδες στο τέλος της ημέρας. Σε μία εβδομάδα, μιλάμε κατά προσέγγιση για περίπου 1.800 έως 2.000 θερμίδες. Σε έναν μήνα μετατρέπονται σε 7.500 έως 9.000 θερμίδες. Και σε έναν χρόνο αυτό φτάνει περίπου μεταξύ 90.000 και 110.000 θερμίδες», κατέληξε.

Πηγή: eleconomista.es

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