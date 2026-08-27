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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Άννα Κορακάκη και ο σύζυγός της βάφτισαν την κόρη τους

κορ
clock 22:00 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Άννα Κορακάκη και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης, δίνοντάς της το όνομα Αθηνά.

Η  Ολυμπιονίκη της σκοποβολής δημοσίευσε φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα για εκείνους.

«Η μέρα που το όνομά σου πήρε τη θέση του ανάμεσα στις αμέτρητες ευχές, στα χαμόγελα και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Από αυτές τις μέρες που θέλεις να κρατήσεις λίγο παραπάνω… Τις αγκαλιές, το φως, τους δικούς σου ανθρώπους και κάθε μικρή λεπτομέρεια που την έκανε δική σου. Κι αν προσευχόμαστε για κάτι για τη ζωή σου είναι να είσαι τετράγερη, να έχεις φως και χαρά στην ψυχή σου, να μοιράζεις αγάπη και αλληλεγγύη, να κάνεις πάντα το καλό και να συναντάς στον δρόμο σου ανθρώπους που θα σε αγαπούν αληθινά. Ανυπομονούμε να σε βλέπουμε να κάνεις όλα τα όμορφα βήματά σου, ένα-ένα, λατρεία μας. Η βάφτισή σου ήταν μόνο η αρχή μιας ζωής γεμάτης δικές σου όμορφες ιστορίες. Κι εμείς θα είμαστε εκεί, να τις βλέπουμε να γράφονται», ήταν το σχόλιό της.

A post shared by Anna Korakaki (@annakorakaki)

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