Air condition αυτοκινήτου: Η σωστή θερμοκρασία για λιγότερη κατανάλωση

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Ένα αυτοκίνητο που έχει μείνει για αρκετή ώρα εκτεθειμένο στον καλοκαιρινό ήλιο μπορεί να αποκτήσει στο εσωτερικό του εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η συνηθισμένη αντίδραση των οδηγών είναι να μπουν στο όχημα και να ρυθμίσουν αμέσως το κλιματιστικό στους 18 βαθμούς, θεωρώντας ότι έτσι η καμπίνα θα κρυώσει γρηγορότερα.

Στην πραγματικότητα, όμως, η χαμηλότερη ένδειξη στο κλιματιστικό δεν σημαίνει ότι ο αέρας θα βγει πιο κρύος ή ότι το αυτοκίνητο θα ψυχθεί σε λιγότερο χρόνο. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δείχνει κυρίως τον στόχο που θέλουμε να πετύχει το σύστημα.

Οι 18°C δεν είναι «turbo» για το air condition

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, αισθητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχουν τη λειτουργία του κλιματισμού και προσαρμόζουν ανάλογα την απόδοσή του. Επομένως, το να επιλέξουμε 18°C αντί για 22°C δεν μετατρέπει το σύστημα σε μηχανισμό ταχύτερης ψύξης.

Αντίθετα, όταν ζητάμε συνεχώς πολύ χαμηλή θερμοκρασία, το κλιματιστικό μπορεί να χρειάζεται να λειτουργεί περισσότερο, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας. Για τη διατήρηση μιας άνετης θερμοκρασίας, μια ρύθμιση γύρω στους 22°C θεωρείται συνήθως πιο λογική.

Το πρώτο βήμα είναι να φύγει ο καυτός αέρας

Αν το αυτοκίνητο έχει παραμείνει κλειστό κάτω από τον ήλιο, η πιο αποτελεσματική κίνηση είναι να απομακρυνθεί πρώτα η θερμότητα που έχει εγκλωβιστεί στην καμπίνα.

Για λίγα λεπτά μπορούν να ανοίξουν οι πόρτες ή τα παράθυρα, ώστε να αποβληθεί ο πολύ ζεστός αέρας. Στη συνέχεια ενεργοποιείται το κλιματιστικό και αυξάνεται η ροή του ανεμιστήρα, επιτρέποντας στον ψυχρό αέρα να κυκλοφορήσει ταχύτερα σε ολόκληρο το εσωτερικό.

Όταν η θερμοκρασία πέσει σε πιο άνετα επίπεδα, η ένταση του κλιματισμού μπορεί να μειωθεί.

Η συντήρηση παίζει επίσης ρόλο

Η απόδοση του air condition δεν εξαρτάται μόνο από τη ρύθμιση που επιλέγει ο οδηγός. Φίλτρα και μηχανικά εξαρτήματα χρειάζονται τον προβλεπόμενο έλεγχο και τη σωστή συντήρηση.

Μειωμένη απόδοση, ασυνήθιστοι θόρυβοι ή δυσάρεστες μυρωδιές είναι ενδείξεις ότι το σύστημα χρειάζεται έλεγχο από ειδικό.

Άρα, οι 18°C δεν αποτελούν κάποιο μαγικό «κόλπο» για να παγώσει γρηγορότερα το αυτοκίνητο. Η καλύτερη πρακτική είναι απλή: πρώτα απομακρύνουμε τον καυτό αέρα από την καμπίνα και στη συνέχεια αφήνουμε το κλιματιστικό να ρίξει σταδιακά τη θερμοκρασία.

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