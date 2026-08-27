Σέβη Βολουδάκη: Επισκέφθηκε το νέο Πύργο Ελέγχου του αεροδρομίου Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης»

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, επισκέφθηκε σήμερα τον νέο Πύργο Ελέγχου του αεροδρομίου Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», όπου ενημερώθηκε για την πορεία ολοκλήρωσης και λειτουργίας του νέου συστήματος ραντάρ.



Μεγάλο μέρος του εξοπλισμού έχει ήδη εγκατασταθεί, ενώ οι πτητικές δοκιμές έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και η επίσημη παραλαβή του συστήματος.



Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση των υποδομών αεροναυτιλίας των Χανίων, που ενισχύει την ασφάλεια των πτήσεων και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της αεροπορικής κυκλοφορίας, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης.



Η Σέβη Βολουδάκη τόνισε τη σημασία της συγκεκριμένης αναβάθμισης για ένα αεροδρόμιο με ιδιαίτερα αυξημένη διεθνή κίνηση, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σταθερά στην ενίσχυση σύγχρονων και ασφαλών υποδομών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Χανίων και στηρίζουν τη δυναμική της Κρήτης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού.

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