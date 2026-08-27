Ο Έλληνας του MIT που προέβλεψε το feed 30 χρόνια πριν - H εντυπωσιακή ιστορία του

Τη δεκαετία του ’90, όταν το Internet έκανε ακόμη τα πρώτα του βήματα, περιέγραφε έναν κόσμο όπου οι ειδήσεις θα επιλέγονται από αλγόριθμους και η πληροφορία θα φτάνει προσωποποιημένη σε κάθε χρήστη.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Νικόλας Νεγροπόντε, συνιδρυτής του MIT Media Lab θα επιχειρούσε ένα ακόμη φαινομενικά ουτοπικό σχέδιο: να βάλει έναν φορητό υπολογιστή στα χέρια κάθε παιδιού στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το 1995 δεν υπάρχει Facebook. Δεν υπάρχει Google. Δεν υπάρχει smartphone, TikTok ή η ατελείωτη ροή ειδήσεων που σήμερα ανοίγει αυτόματα στην οθόνη και φαίνεται να γνωρίζει καλύτερα από εμάς τι θέλουμε να διαβάσουμε.

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Ο Νικόλας Νεγροπόντε, όμως, περιγράφει ήδη κάτι εντυπωσιακά παρόμοιο. Το ονομάζει «Daily Me». Φαντάζεται μια ψηφιακή εφημερίδα που δεν θα είναι ίδια για όλους, αλλά θα συναρμολογείται από λογισμικό σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις κάθε αναγνώστη. Οι τίτλοι που βλέπει ο ένας δεν θα είναι απαραίτητα εκείνοι που βλέπει ο άλλος.

Ο υπολογιστής θα μαθαίνει τι μας ενδιαφέρει και θα φιλτράρει τον ωκεανό της πληροφορίας για λογαριασμό μας. Τρεις δεκαετίες αργότερα, αυτή η ιδέα δεν ακούγεται καθόλου φουτουριστική. Είναι το feed που κοιτάζουμε κάθε πρωί. Και αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που ο Ελληνοαμερικανός καθηγητής του MIT θα επιχειρήσει να δει λίγο πιο μακριά από τους υπόλοιπους.

Το παιδί μιας ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας

Ο Νικόλας Νεγροπόντε μεγαλώνει σε μια εύπορη, κοσμοπολίτικη οικογένεια. Ο πατέρας του, Δημήτρης Νεγροπόντε, δραστηριοποιείται στη ναυτιλία, ενώ το σπίτι της οικογένειας κινείται ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος θυμάται αργότερα ότι στο οικογενειακό τραπέζι ήταν σχεδόν φυσιολογικό μια πρόταση να αρχίζει σε μία γλώσσα και να τελειώνει σε άλλη. Από παιδί ταξιδεύει, ζει σε διαφορετικές χώρες και αποκτά μια αντίληψη του κόσμου πολύ ευρύτερη από εκείνη ενός τυπικού Αμερικανού μαθητή. Στα δεκαέξι του, όμως, δεν ονειρεύεται να γίνει τεχνολόγος. Θέλει να πάει στο Παρίσι και να γίνει γλύπτης. Ο πατέρας του τού προτείνει μια συμφωνία: να σπουδάσει πρώτα πέντε χρόνια Αρχιτεκτονική στο MIT και, όταν τελειώσει, θα χρηματοδοτήσει άλλα πέντε χρόνια ζωής και τέχνης στο Παρίσι.

Ο Νεγροπόντε δέχεται. Μπαίνει στο MIT. Στο Παρίσι δεν θα πάει ποτέ. Γιατί μέσα στα εργαστήρια του πανεπιστημίου ανακαλύπτει κάτι που τον συναρπάζει περισσότερο από την ίδια την αρχιτεκτονική. Τους υπολογιστές.

Όταν οι υπολογιστές έμοιαζαν ακόμη με μηχανές

Στη δεκαετία του 1960, η σχέση ανθρώπου και υπολογιστή δεν έχει καμία σχέση με όσα γνωρίζουμε σήμερα. Οι μηχανές είναι τεράστιες, ακριβές και δύσχρηστες. Δεν υπάρχουν ποντίκια, touchscreens, προσωπικά laptops ή φιλικές διεπαφές. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καν λόγο να πλησιάσουν έναν υπολογιστή.

Ο Νεγροπόντε αρχίζει να αναρωτιέται κάτι διαφορετικό από τους περισσότερους μηχανικούς της εποχής. Όχι απλώς πώς μπορεί να γίνει ένας υπολογιστής ισχυρότερος. Αλλά πώς μπορεί να γίνει περισσότερο ανθρώπινος. Το 1968 ιδρύει στο MIT το Architecture Machine Group, ένα πρωτοποριακό εργαστήριο που πειραματίζεται με νέους τρόπους αλληλεπίδρασης ανθρώπων και μηχανών.

Εκεί βρίσκεται ο πυρήνας μιας ιδέας που θα τον ακολουθήσει για δεκαετίες: η τεχνολογία δεν έχει αξία επειδή είναι περίπλοκη. Έχει αξία όταν εξαφανίζεται από μπροστά μας και γίνεται τόσο φυσική ώστε σχεδόν ξεχνάμε ότι υπάρχει.

Το εργαστήριο που ήθελε να εφεύρει το μέλλον

Από αυτή την εμπειρία θα γεννηθεί αργότερα το MIT Media Lab. Ο Νεγροπόντε, μαζί με τον Τζερόμ Βίσνερ, δημιουργεί ένα εργαστήριο που δεν χωρά εύκολα στις κλασικές ακαδημαϊκές κατηγορίες. Δεν είναι ακριβώς σχολή πληροφορικής. Δεν είναι σχολή design. Δεν είναι media company. Είναι όλα αυτά ταυτόχρονα.

Στο Media Lab συναντιούνται μηχανικοί, designers, μουσικοί, αρχιτέκτονες, προγραμματιστές και ερευνητές. Η βασική ιδέα είναι ότι το μέλλον δεν θα δημιουργηθεί μέσα στα στενά όρια ενός μόνο επιστημονικού πεδίου. Θα γεννηθεί στις διασταυρώσεις. Το εργαστήριο εξελίσσεται σε ένα από τα πιο γνωστά κέντρα τεχνολογικής καινοτομίας του κόσμου, προσελκύοντας εκατοντάδες εταιρικούς χορηγούς και δημιουργώντας ερευνητικές κατευθύνσεις που αργότερα θα γίνουν καθημερινές τεχνολογίες.

Ο Νεγροπόντε αποκτά τη φήμη του ανθρώπου που προτιμά να μιλά για το τι θα συμβεί σε δέκα χρόνια παρά για το τι πουλά σήμερα η αγορά.

«Being Digital»: όταν ο κόσμος ήταν ακόμη αναλογικός

Το 1995 εκδίδει το βιβλίο Being Digital. Το Internet βρίσκεται ακόμη μακριά από τη μαζική καθημερινότητα που γνωρίζουμε σήμερα. Τα περισσότερα νοικοκυριά δεν είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, η ενημέρωση εξακολουθεί να κυκλοφορεί κυρίως σε χαρτί και η μουσική αγοράζεται σε CD. Ο Νεγροπόντε βλέπει όμως μια θεμελιώδη μετάβαση. Ο κόσμος, υποστηρίζει, μετακινείται από τα άτομα στα bits. Ένα βιβλίο, μια εφημερίδα, ένας δίσκος ή μια ταινία είναι μέχρι τότε φυσικά αντικείμενα που πρέπει να τυπωθούν, να αποθηκευτούν, να μεταφερθούν και να πουληθούν.

Όταν όμως το περιεχόμενο μετατρέπεται σε bits, οι παλιοί περιορισμοί εξαφανίζονται. Ένα άρθρο μπορεί να ταξιδέψει ακαριαία, ένα τραγούδι δεν χρειάζεται δίσκο, μια εφημερίδα δεν χρειάζεται διανομή. Και μαζί με αυτούς τους περιορισμούς αρχίζουν να εξαφανίζονται και ολόκληρα επιχειρηματικά μοντέλα. Για το 1995, η ιδέα είναι ριζοσπαστική. Για το 2026, είναι η καθημερινότητά μας.

Η εφημερίδα που θα γνώριζε τι θέλεις πριν την ανοίξεις

Ανάμεσα στις ιδέες του υπάρχει και η περίφημη «Daily Me». Ο Νεγροπόντε φαντάζεται ότι αντί να παίρνουμε όλοι την ίδια εφημερίδα, οι υπολογιστές θα μπορούν να δημιουργούν ένα προσωπικό πακέτο ενημέρωσης για τον καθένα. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για αγορές, θα βλέπει περισσότερες οικονομικές ειδήσεις.

Εάν ενδιαφέρεται για τεχνολογία, θα βλέπει περισσότερη τεχνολογία. Το λογισμικό θα γνωρίζει τι έχει διαβάσει, τι τον ενδιαφέρει και πού βρίσκεται, προσαρμόζοντας συνεχώς τη ροή. Σήμερα θα το λέγαμε προτάσεις αλγορίθμου. Feed. Προσωποιημένη πληροφόρηση. Τότε ακουγόταν σαν επιστημονική φαντασία. Ο ίδιος προχωρά μάλιστα ακόμη περισσότερο. Υποστηρίζει ότι στην ψηφιακή εποχή οι δημιουργοί περιεχομένου θα μπορούν κάποτε να παρακάμπτουν τις παραδοσιακές εταιρείες διανομής και να φτάνουν απευθείας στο κοινό τους.

Δηλαδή, σχεδόν τρεις δεκαετίες πριν από τη σημερινή creator economy, περιγράφει έναν κόσμο όπου ένας δημοσιογράφος, ένας συγγραφέας ή ένας καλλιτέχνης δεν θα χρειάζεται απαραίτητα τον παραδοσιακό μεσάζοντα για να βρει κοινό και να πληρωθεί.

Ο επενδυτής που έβαλε χρήματα στο Wired

Ο Νεγροπόντε δεν περιορίζεται στην ακαδημαϊκή θεωρία. Αρχίζει να χρηματοδοτεί τεχνολογικές startups και νέες ιδέες, παρέχοντας αρχικό κεφάλαιο σε περισσότερες από 20 εταιρείες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα περιοδικό που προσπαθεί να εξηγήσει στον κόσμο τι σημαίνει η ψηφιακή επανάσταση. Το Wired.

Ο Νεγροπόντε γίνεται ένας από τους πρώτους επενδυτές του και γράφει επί χρόνια στήλη στις σελίδες του. Το περιοδικό εξελίσσεται σε μία από τις πιο επιδραστικές εκδόσεις της τεχνολογικής κουλτούρας της δεκαετίας του 1990. Είναι ακόμη μία περίπτωση όπου ο Νεγροπόντε δεν προσπαθεί απλώς να προβλέψει το ψηφιακό μέλλον. Βάζει χρήματα πάνω του.

Και τότε βάζει έναν ακόμη πιο παράλογο στόχο

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Νεγροπόντε αρχίζει να ασχολείται όλο και περισσότερο με ένα πρόβλημα που δεν αφορά πλέον τους πλούσιους χρήστες της Silicon Valley. Αφορά τα παιδιά που δεν έχουν καν υπολογιστή. Η ιδέα είναι ακραία στην απλότητά της: Ένα laptop για κάθε παιδί. Όχι στα σχολεία των πλούσιων χωρών. Σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Νεγροπόντε πιστεύει ότι ένας προσωπικός υπολογιστής μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως εκπαιδευτικό εργαλείο αλλά ως μέσο αυτοδιδασκαλίας, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να εξερευνούν, να δημιουργούν και να επικοινωνούν χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από μια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Το 2005 παρουσιάζει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την ιδέα που θα γίνει γνωστή με ένα σχεδόν προκλητικό όνομα: το laptop των 100 δολαρίων.

Ένας πράσινος υπολογιστής για τα φτωχότερα παιδιά του κόσμου

Ο στόχος δεν είναι να πάρουν ένα υπάρχον laptop και να το πουλήσουν φθηνότερα.Πρέπει να το ξανασχεδιάσουν σχεδόν από την αρχή. Να καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια, να αντέχει στη σκόνη και στην κακομεταχείριση, να λειτουργεί σε περιοχές χωρίς αξιόπιστο ηλεκτρικό δίκτυο, να μπορεί να συνδέεται ασύρματα με άλλα μηχανήματα.

Και πάνω απ’ όλα, να κοστίζει αρκετά λίγο ώστε κυβερνήσεις φτωχών χωρών να μπορούν να αγοράσουν εκατομμύρια μονάδες. Το One Laptop per Child γεννιέται ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Τον Νοέμβριο του 2005, ο τότε γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν παρουσιάζει μαζί με τον Νεγροπόντε το πρώτο λειτουργικό πρωτότυπο στη Σύνοδο Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Μπροστά τους βρίσκεται ένα μικρό, πράσινο laptop που μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι παρά με τον γκρίζο επαγγελματικό υπολογιστή της εποχής. Αλλά το μήνυμα είναι τεράστιο. Ένας προσωπικός υπολογιστής δεν πρέπει πλέον να θεωρείται πολυτέλεια. Μπορεί να θεωρηθεί εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο βασικό όσο ένα βιβλίο.

Το laptop των 100 δολαρίων δεν κόστισε τελικά 100 δολάρια

Η πραγματικότητα, όπως συχνά συμβαίνει με τα μεγάλα τεχνολογικά οράματα, αποδεικνύεται πιο δύσκολη. Το κόστος δεν πέφτει τόσο γρήγορα όσο είχε υποσχεθεί ο Νεγροπόντε. Οι κυβερνήσεις δεν αγοράζουν πάντα τους αριθμούς που είχαν αρχικά συζητηθεί, ενώ το project δέχεται κριτική για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να λύσει πολύπλοκα εκπαιδευτικά προβλήματα κυρίως μέσω της τεχνολογίας. Ο ανταγωνισμός αλλάζει επίσης. Τα φθηνά netbooks και αργότερα τα tablets και τα smartphones πέφτουν σε τιμή πολύ ταχύτερα από όσο μπορούσαν να προβλέψουν οι σχεδιαστές του OLPC.

Το «laptop των 100 δολαρίων» δεν κατακτά τον κόσμο όπως είχε φανταστεί ο δημιουργός του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται χωρίς αποτύπωμα. Μέχρι το 2011 είχαν διανεμηθεί περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια μηχανήματα. Και, ακόμη σημαντικότερο, το project έβαλε τη βιομηχανία να σκεφτεί σοβαρά κάτι που μέχρι τότε θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο: πόσο φθηνός, ανθεκτικός και ενεργειακά αποδοτικός μπορεί πραγματικά να γίνει ένας προσωπικός υπολογιστής.

Ο άνθρωπος που δεν προσπαθούσε να προβλέψει σωστά

Σε μια εποχή γεμάτη με «γκουρού του μέλλοντος», είναι εύκολο να μετατραπεί ο Νεγροπόντε σε προφήτη που υποτίθεται ότι τα είχε προβλέψει όλα. Δεν τα είχε. Κάποιες από τις προβλέψεις του αποδείχθηκαν υπερβολικές. Ορισμένα projects δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε και η αισιοδοξία του για τη δύναμη της τεχνολογίας συχνά προκάλεσε σοβαρές αντιρρήσεις.

Αλλά αυτό ίσως κάνει την ιστορία του περισσότερο ενδιαφέρουσα. Ο Νεγροπόντε δεν αντιμετωπίζει το μέλλον σαν χρηματιστηριακή πρόβλεψη που πρέπει να πετύχει σε κάθε λεπτομέρεια. Το αντιμετωπίζει σαν χώρο στον οποίο μπορείς να πειραματιστείς. Μερικές ιδέες αποτυγχάνουν. Άλλες φτάνουν πολύ νωρίς. Και κάποιες, όπως η προσωποποιημένη ενημέρωση, γίνονται τόσο συνηθισμένες ώστε ξεχνάμε πόσο παράξενες ακούγονταν όταν πρωτοδιατυπώθηκαν.

Ο Έλληνας που είδε τα bits να έρχονται

Το πιο εντυπωσιακό στην ιστορία του Νικόλα Νεγροπόντε ίσως δεν είναι ότι συνίδρυσε ένα από τα διασημότερα εργαστήρια τεχνολογίας του κόσμου ή ότι έβαλε εκατομμύρια laptops στα χέρια παιδιών. Είναι ότι πολύ νωρίς κατάλαβε προς τα πού μετακινούνταν η πραγματική αξία. Από το φυσικό στο ψηφιακό. Από το ίδιο προϊόν για όλους στην εξατομίκευση. Από τον ισχυρό διανομέα στον απευθείας δημιουργό. Από τον υπολογιστή ως μηχανή στον υπολογιστή ως κομμάτι της καθημερινής ζωής.

Το 1995 το «Daily Me» έμοιαζε με μια περίεργη ιδέα ενός καθηγητή του MIT. Σήμερα δισεκατομμύρια άνθρωποι ξυπνούν, ανοίγουν μια οθόνη και βρίσκουν μπροστά τους μια διαφορετική εκδοχή του κόσμου, επιλεγμένη ειδικά για εκείνους. Δεν την ονομάζουμε «Daily Me». Την ονομάζουμε απλώς Internet. Και ίσως αυτή να είναι η καλύτερη ένδειξη ότι μια πρόβλεψη για το μέλλον πέτυχε πραγματικά: κάποια στιγμή παύει να μοιάζει με πρόβλεψη και γίνεται τόσο αυτονόητη, ώστε κανείς δεν θυμάται πια ότι κάποτε δεν υπήρχε.

Πηγή: nautemporiki.gr

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