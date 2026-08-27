ΠΕΜ.27 Αυγ 2026 21:07
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές: «Ο κ. Μαρινάκης έκανε λαθροχειρία για να καλύψει τα ατοπήματά του»

ΠΑΣΟΚ
clock 22:36 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

«Ο κ. Μαρινάκης στο επόμενο Αlitheia forum θα είναι ένα πάνελ μόνος του. Έκανε λαθροχειρία για να καλύψει τα ατοπήματα του», απάντησε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις κυβερνητικές πηγές.

Σημείωσε πώς στην ανακοίνωση του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό και σε μια σειρά νομοθετημάτων. «Επειδή ο κ. Μαρινάκης δεν μπορεί να διαψεύσει τα αλήστου μνήμης non paper, που το κόμμα του διακινούσε για την τάχα ευρεία πλειοψηφία και "αποδοχή" των πολιτικών της κυβέρνησης, κάθε φορά που στις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αθροίζονταν και αυτές των Σπαρτιατών, θυμήθηκε την προεδρική εκλογή για να θολώσει τα νερά», πρόσθεσε στην απάντησή της η Χαριλάου Τρικούπη.

Επιπλέον, υπογράμμισε πώς οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι έκαναν αγώνα εναντίον του ναζιστικού μορφώματος των Σπαρτιατών.

«Σε βάρος Βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ έχουν υποβληθεί μηνύσεις από τους Σπαρτιάτες, γιατί σήκωσαν τη σημαία όχι μόνο της απαγόρευσης της πολιτικής τους καθόδου από τον 'Αρειο Πάγο, αλλά και της αναστολής της χρηματοδότησης τους», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις για “να σπάσει ο κύκλος” του ιδιωτικού χρέους (LIVE)

ΠΑΣΟΚ: Πακέτο 10+1 μέτρων για τα «κόκκινα δάνεια» – Όλο το σχέδιο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πασοκ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis