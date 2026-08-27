Ο νέος υποψήφιος για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ συμμετείχε στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου

Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ μετά τον Ντάνιελ Κρέγκ, με έναν νέο υποψήφιο να μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο.







Σύμφωνα με το Page Six, ο Τζακ Μπάρτον θεωρείται το «φαβορί-έκπληξη» αυτή τη στιγμή, καθώς φέρεται να τον ξεχώρισε η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ στην προσπάθειά της να βρει νέα και λιγότερο γνωστά πρόσωπα για τον εμβληματικό ρόλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Μπάρτον, με μια μικρή εμφάνιση στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, έχει καταγράψει παρουσία κυρίως στη βρετανική τηλεόραση, με συμμετοχές στις σειρές «SAS: Rogue Heroes» του Στίβεν Νάιτ και «Heartstopper» στο Netflix.

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