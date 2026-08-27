Στα 21 του έχει ήδη ιδρύσει τρεις εταιρείες: Η ιστορία και οι συμβουλές ενός νεαρού επιχειρηματία

Ο Srikar Srinivasan ήθελε από μικρός να γίνει επιχειρηματίας. Στα 14 του δημιούργησε την πρώτη του εταιρεία, στα 16 τη δεύτερη και σήμερα, στα 21 του, ιδρύει την τρίτη του, ενώ παράλληλα σπουδάζει στο Babson College.

Η πρώτη του ιδέα προέκυψε από ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο ίδιος με τα σκυλιά του. Σκέφτηκε μια συσκευή που καθάριζε αυτόματα τα πόδια των κατοικίδιων, κατέθεσε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και δημιούργησε την Comzys, με δάνειο 15.000 δολαρίων από τους γονείς του για τα νομικά έξοδα. Την ίδια χρονιά πούλησε την εταιρεία στην ARCOMM Tech Solutions για εξαψήφιο ποσό. Στα 16 του χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων για να ιδρύσει με φίλους τη Stricx, μια εταιρεία εκπαίδευσης STEM. Αργότερα παρέδωσαν τη λειτουργία της σε μικρότερα αδέλφια και φίλους. Η εταιρεία συνεχίζει να έχει πενταψήφια έσοδα ανά τρίμηνο.

Σήμερα δημιουργεί την Arcangel, μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που βοηθά επιχειρήσεις να προστατεύουν την πνευματική τους ιδιοκτησία. Η ιδέα βασίστηκε στη δική του εμπειρία με την κατοχύρωση του πρώτου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Οι συμβουλές του στους νέους επιχειρηματίες

Ο Srinivasan συμβουλεύει όσους θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση να μιλούν με 100 πιθανούς πελάτες, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για την ιδέα τους. Τονίζει επίσης ότι η αλλαγή κατεύθυνσης δεν αποτελεί αποτυχία. Η δική του εταιρεία άλλαξε πορεία επτά φορές, μέχρι να καταλήξει στην πλατφόρμα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, θεωρεί ότι οι καλές ιδέες συχνά προκύπτουν από προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι ίδιοι. Επισημαίνει ακόμη ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα venture capital, καθώς υπάρχουν επιχορηγήσεις, accelerators και διαγωνισμοί. Η Arcangel συγκέντρωσε 50.000 δολάρια από φίλους και συγγενείς, με αποτίμηση 7 εκατ. δολαρίων. Τέλος, θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη σημαντικό εργαλείο για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και το κόστος εργασιών όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η έρευνα αγοράς και η εξυπηρέτηση πελατών. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η προσωπική εμπειρία και η γνώση του προβλήματος παραμένουν απαραίτητες για την επιτυχία.

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