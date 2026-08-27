Τα μέτρα της ΔΕΘ: Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του νέου πακέτου στήριξης που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός

Οι περισσότερες παράμετροι του πακέτου μέτρων που προετοιμάζει η κυβέρνηση έχουν πλέον «κλειδώσει», ενώ έχει ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό και το ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι από τις επικείμενες παρεμβάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό σχέδιο φαίνεται να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, από τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, έως τις επιχειρήσεις και τους αγρότες.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα πακέτο με ευρύ κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί αναλυτικά από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναμένεται, μάλιστα, να έχει την επόμενη εβδομάδα σειρά επαφών με επιμελητήρια, ενώσεις επαγγελματιών, εκπροσώπους αγροτών, αλλά και ενώσεις πολύτεκνων οικογενειών. Στόχος είναι να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι των συγκεκριμένων ομάδων για τις κυβερνητικές προθέσεις και τις παρεμβάσεις που τους αφορούν.

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων, με το τελικό ύψος της μείωσης να αναμένεται να οριστικοποιηθεί στις τελικές αποφάσεις του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η μείωση μπορεί να φτάσει τις δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η μείωση των τεκμηρίων, με έμφαση στους φορολογικά συνεπείς επαγγελματίες. Πρόκειται για μια παρέμβαση που η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει επανειλημμένα, συνδέοντάς τη με τη συμμόρφωση στις φορολογικές υποχρεώσεις και τη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και η μείωση της προκαταβολής φόρου, μέτρα που αναμένεται να μειώσουν το φορολογικό και ασφαλιστικό βάρος για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Ενισχύσεις για συνταξιούχους και οικογένειες

Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπονται και για τους συνταξιούχους. Στο κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνεται η ενίσχυση του σχετικού επιδόματος, ενώ παράλληλα αναμένεται μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα πολλών συνταξιούχων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις οικογένειες με παιδιά, καθώς εξετάζεται νέα μείωση της φορολογίας, σε συνέχεια της πολιτικής που ξεκίνησε από την περυσινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Παρεμβάσεις στην ενέργεια

Κρίσιμο κεφάλαιο του κυβερνητικού σχεδιασμού είναι και η ενέργεια, καθώς η εξέλιξη των τιμών τους επόμενους μήνες αποτελεί βασική ανησυχία ενόψει του χειμώνα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται παρεμβάσεις για τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, βασικό «όχημα» για την εφαρμογή των παρεμβάσεων αναμένεται να είναι η ΔΕΗ, με στόχο να υπάρξουν σημαντικές μειώσεις για τους καταναλωτές σε βάθος τριετίας.

Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης πρόθεση είναι να αξιοποιηθούν και οι δυνατότητες που προκύπτουν από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στον τομέα της ενέργειας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, εξετάζονται παρεμβάσεις και στην αγορά καυσίμων. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά ενδέχεται να ανακοινωθούν ακόμη και πριν από τη ΔΕΘ, ανάλογα με την πορεία των τιμών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η επιδότηση που έχει προγραμματιστεί για το τέλος του μήνα αναμένεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να ανανεωθεί. Το αν θα υπάρξουν και νέες ανανεώσεις θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των διεθνών τιμών και από το πόσο δύσκολος θα αποδειχθεί ο επερχόμενος χειμώνας.

Το βασικό χαρακτηριστικό του πακέτου είναι, επομένως, ότι πρόκειται για μέτρα με διαφορετικό χρονικό ορίζοντα: ορισμένες παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν άμεση επίδραση στο εισόδημα των πολιτών, ενώ άλλες θα εφαρμοστούν σταδιακά, σε βάθος χρόνου. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποτυπώσουν το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη φορολογία, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Διαβάστε επίσης:

Σε ρυθμούς 3ης Σεπτέμβρη το Ηράκλειο: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ: Στις 10 -11 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ τις προτάσεις του

Μητσοτάκης για συντάξεις χηρείας: 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις