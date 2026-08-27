Financial Times: Νέες συζητήσεις στη Δύση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Σουηδία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Πολωνία, πιέζουν τις Βρυξέλλες να εξετάσουν και πάλι τα σχέδια αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος της Ουκρανίας. Αφορμή στέκονται οι έντονοι φόβοι ότι το Κίεβο βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπο με μια οξεία οικονομική κρίση.

Η πρόταση να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία μέσω των 200 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, τα οποία παραμένουν δεσμευμένα στην ΕΕ στο πλαίσιο των κυρώσεων, κατέρρευσε τον περασμένο χειμώνα. Αιτία ήταν το βέτο του Βελγίου, όπου βρίσκεται και ο μεγαλύτερος όγκος των συγκεκριμένων κεφαλαίων.

Ωστόσο, επιστολή που συνέταξε μια συμμαχία κρατών-μελών καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεκκινήσει τις διαδικασίες. Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν λάβει γνώση του εγγράφου, τα κράτη ζητούν ξεκάθαρη ενημέρωση για την πορεία των εναλλακτικών νομικών και τεχνικών λύσεων που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το βέλγικο μπλόκο.

«Ο καλύτερος τρόπος για να ενισχύσουμε την Ουκρανία»

«Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε ξανά τη συζήτηση για το πώς θα αξιοποιήσουμε περαιτέρω τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια, προς όφελος της Ουκρανίας αλλά και δικό μας», δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένερχαρντ. «Είναι ο πιο δίκαιος και έξυπνος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της και μαζί ολόκληρη την Ευρώπη».

Πηγή με γνώση των παρασκηνίων σημείωσε ότι πρόκειται για «μια έκκληση προς την Κομισιόν να αναλάβει το τεχνικό σκέλος», ώστε να αποδεσμευτούν οι πόροι και να ανακουφιστεί ο προϋπολογισμός του Κιέβου. Η επιστολή αναμένεται να αποσταλεί την Πέμπτη (27/8).

Η Ουκρανία πιέζει εδώ και καιρό την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τους ρωσικούς πόρους, οι οποίοι δεσμεύτηκαν αμέσως μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022, για την ενίσχυση της άμυνάς της.

Μέχρι στιγμής, αξιοποιούνται μόνο τα έσοδα που παράγονται από τα κεφάλαια αυτά, τα οποία παραμένουν καθηλωμένα στο Euroclear,τον κεντρικό φορέα διακράτησης κινητών αξιών. Τα κέρδη αυτά διοχετεύονται στην εξυπηρέτηση δανείου ύψους έως και 50 δισ. ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε το 2024.

Δεν φτάνει το δάνειο των 90 δισ.

Καθώς το Κίεβο δίνει καθημερινή μάχη για να προστατεύσει τις πόλεις του από τις νυχτερινές επιθέσεις των ρωσικών πυραύλων, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανησυχούν πλέον ότι η χώρα χρειάζεται επιπλέον πόρους. Το δάνειο των 90 δισ. ευρώ, που εγκρίθηκε εσπευσμένα τον περασμένο Δεκέμβριο με εγγύηση τον κοινοτικό προϋπολογισμό ως εναλλακτική λύση, δεν φαίνεται να αρκεί.

«Το δάνειο των 90 δισ. ευρώ αποδεικνύει την αφοσίωση της ΕΕ στην υποστήριξη της Ουκρανίας, όμως προφανώς δεν φτάνει», τόνισε η Στένερχαρντ.

«Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το βάρος αυτό δεν θα το σηκώσουν μόνο ένα ή δύο κράτη-μέλη», ανέφερε άλλη πηγή που έχει δει το κείμενο.

Τον Δεκέμβριο, οι χώρες της ΕΕ είχαν συμφωνήσει να «συνεχίσουν τις εργασίες για τη δημιουργία ενός "Δανείου Επανορθώσεων", βασισμένου στα ταμειακά διαθέσιμα των δεσμευμένων ρωσικών στοιχείων». Έκτοτε όμως δεν υπήρξε καμία νεότερη ενημέρωση, γι' αυτό και τα κράτη ζητούν τώρα αναφορά προόδου.

Το Βέλγιο είχε αμφισβητήσει το σχέδιο πέρυσι, φοβούμενο ότι θα καλούνταν να καλύψει το κόστος επιστροφής των χρημάτων, σε περίπτωση που η Ρωσία προσέφευγε στη δικαιοσύνη και δικαιωνόταν.

Προειδοποιεί η Ρωσία

Η ενδεχόμενη κατάσχεση των ρωσικών κεφαλαίων «θα είναι παράνομη και θα έχει νομικές συνέπειες», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Η Ρωσία θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και θα κινηθεί δικαστικά εναντίον όσων έλαβαν και εφαρμόσαν τέτοιες αποφάσεις», πρόσθεσε.

Ευρωπαίος αξιωματούχος με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων παραδέχτηκε ότι «κανείς δεν έχει καταθέσει ακόμα μια νέα πρόταση που να προσπερνά τα πολιτικά εμπόδια του Δεκεμβρίου», συμπληρώνοντας πως «δεν υπάρχει κάποιος λαγός από το καπέλο».

«Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε τις υπάρχουσες νομικές προτάσεις. Αν αλλάξει το πολιτικό κλίμα, ίσως αυτή τη φορά προχωρήσουν», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το Βέλγιο πάντως διατηρεί τις ίδιες ενστάσεις, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ρωσικών αντιποίνων αλλά και για τις αναταράξεις που μπορεί να προκληθούν στις διεθνείς αγορές αν αγγιχτούν τα κρατικά διαθέσιμα.

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη φορά που το θέμα κατέληξε σε ναυάγιο», σχολίασε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Η προσπάθεια επαναφοράς του ζητήματος συμπίπτει με τις έντονες διαπραγματεύσεις για το μέγεθος και τη χρηματοδότηση του νέου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ. Ορισμένοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι η επιπλέον ενίσχυση της Ουκρανίας θα συμπιεστεί μέσα σε αυτή τη συζήτηση, αυξάνοντας την πίεση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να βρουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Με πληροφορίες από Financial Times

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