Μπαταρία κινητού: Ο μύθος του 1% – Πότε πρέπει πραγματικά να φορτίζουμε το smartphone

Για χρόνια, άλλωστε, πολλοί πίστευαν ότι πρέπει να αφήνουμε την μπαταρία να αδειάσει όσο περισσότερο γίνεται πριν τη φορτίσουμε. Στα σύγχρονα smartphones, όμως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένουμε να φτάσει στο 1% ή να σβήσει η συσκευή.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούν τα σημερινά κινητά προτιμούν, σε γενικές γραμμές, τις μερικές φορτίσεις από τις επαναλαμβανόμενες βαθιές αποφορτίσεις. Και αν θέλουμε να διατηρήσουμε την μπαταρία σε καλή κατάσταση για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια, υπάρχει ένα εύρος που αξίζει να έχουμε κατά νου.

Γιατί δεν χρειάζεται να περιμένουμε το 1%



Η ιδέα ότι πρέπει πρώτα να αδειάσει η μπαταρία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από παλαιότερες τεχνολογίες επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Οι σημερινές μπαταρίες ιόντων λιθίου λειτουργούν διαφορετικά. Μπορούμε να συνδέσουμε το κινητό στην πρίζα στο 50%, στο 30% ή στο 20% χωρίς να του προκαλούμε ζημιά επειδή «φορτίσαμε πολύ νωρίς».

Ένας κύκλος φόρτισης, άλλωστε, δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με μία σύνδεση στον φορτιστή. Μετρά τη συνολική χρήση ενέργειας που αντιστοιχεί στο 100% της χωρητικότητας της μπαταρίας. Εάν, για παράδειγμα, χρησιμοποιήσουμε το 50%, το φορτίσουμε και αργότερα χρησιμοποιήσουμε άλλο 50%, αυτά αθροίζονται σε έναν πλήρη κύκλο.

Τι ισχύει με τον κανόνα 20%-80%



Το περίφημο 20%-80% δεν είναι κάποιος απαράβατος κανόνας. Είναι περισσότερο μια χρήσιμη πρακτική για όσους θέλουν να περιορίσουν τη μακροχρόνια φθορά της μπαταρίας.

Το 80% δεν είναι τυχαίο. Οι ίδιοι οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν πλέον αυτό το όριο στις λειτουργίες προστασίας των συσκευών τους.

Στα νεότερα iPhone μπορεί να οριστεί όριο φόρτισης ώστε να μειώνεται η φθορά της μπαταρίας, ενώ η βελτιστοποιημένη φόρτιση μπορεί να σταματήσει προσωρινά στο 80% και να ολοκληρώσει τη φόρτιση αργότερα, κοντά στην ώρα που συνήθως αποσυνδέεται η συσκευή. (Apple Υποστήριξη)

Αντίστοιχα, τα Pixel διαθέτουν επιλογή περιορισμού της φόρτισης στο 80% με στόχο τη μακροχρόνια υγεία της μπαταρίας, ενώ η Samsung προσφέρει λειτουργίες προστασίας που επίσης μπορούν να περιορίζουν τη φόρτιση.

Κάνει κακό να φτάνει στο 100%;



Όχι. Δεν χρειάζεται να βγάζουμε πανικόβλητοι το κινητό από την πρίζα μόλις εμφανιστεί το 100%.

Τα σύγχρονα smartphones διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης της φόρτισης. Το ζήτημα για τη μακροζωία της μπαταρίας είναι περισσότερο το να παραμένει επί πολλές ώρες πλήρως φορτισμένη, ιδιαίτερα όταν ταυτόχρονα βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία.

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστές έχουν δημιουργήσει τις λειτουργίες βελτιστοποιημένης ή προσαρμοζόμενης φόρτισης.

Εάν πρόκειται να ταξιδέψουμε ή γνωρίζουμε ότι θα περάσουμε ολόκληρη την ημέρα μακριά από πρίζα, φυσικά μπορούμε να φορτίσουμε στο 100%. Δεν υπάρχει λόγος να θυσιάσουμε την αυτονομία που χρειαζόμαστε για να τηρήσουμε ευλαβικά έναν κανόνα 80%.

Ο μεγαλύτερος εχθρός της μπαταρίας είναι αλλού



Υπάρχει κάτι που αξίζει να μας απασχολεί περισσότερο από το αν αποσυνδέσαμε το κινητό στο 82% αντί στο 87%: η ζέστη.

Η υψηλή θερμοκρασία επιταχύνει τη χημική γήρανση μιας μπαταρίας. Γι’ αυτό και τα ίδια τα smartphones μπορούν να επιβραδύνουν ή να διακόψουν προσωρινά τη φόρτιση όταν η θερμοκρασία ανέβει υπερβολικά. Η Apple, για παράδειγμα, αναφέρει ότι μετά περίπου το 80% η φόρτιση επιβραδύνεται ώστε να περιοριστούν τόσο η καταπόνηση της μπαταρίας όσο και η θερμότητα.

Επομένως, το να αφήσουμε το κινητό να φορτίζει στον ήλιο, μέσα σε ένα καυτό αυτοκίνητο ή καλυμμένο με μαξιλάρι και κουβέρτες είναι πολύ χειρότερη συνήθεια από μια περιστασιακή φόρτιση μέχρι το 100%.

Πότε λοιπόν πρέπει να βάζουμε το κινητό στην πρίζα;



Δεν υπάρχει ένα μαγικό ποσοστό στο οποίο πρέπει να συνδέουμε τον φορτιστή. Το 20%-30% είναι όμως ένα απολύτως λογικό σημείο για να ξεκινήσουμε τη φόρτιση, χωρίς να περιμένουμε συστηματικά να φτάσει η μπαταρία στο 1%.

Και αν στην καθημερινότητά μας δεν χρειαζόμαστε τη μέγιστη δυνατή αυτονομία, η διατήρηση της φόρτισης περίπου έως το 80% μπορεί να συμβάλει στη μακροχρόνια υγεία της μπαταρίας – κάτι που επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι Apple, Google και Samsung έχουν ενσωματώσει αντίστοιχες λειτουργίες στις ίδιες τις συσκευές τους.

Το σημαντικότερο είναι να μη μετατρέψουμε τη φόρτιση σε μαθηματική άσκηση. Αν κάποια μέρα φτάσει στο 5%, δεν καταστράφηκε η μπαταρία. Αν χρειαζόμαστε το 100%, τη φορτίζουμε πλήρως.

Απλώς δεν υπάρχει κανένα όφελος στο να περιμένουμε επίτηδες το 1%. Το κινητό δεν χρειάζεται να «πεινάσει» για να το βάλουμε στην πρίζα.

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