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ΚΡΗΤΗ

Σταυράκια: Εικόνα εγκατάλειψης στην παιδική χαρά – Έκκληση για άμεσες παρεμβάσεις

παιδική χαρά - Σταυράκια
clock 18:44 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έντονο προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η παιδική χαρά στα Σταυράκια, σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου της περιοχής.

Όπως αναφέρει, ο χώρος, που αρχικά είχε διαμορφωθεί ως ασφαλές και προσεγμένο σημείο παιχνιδιού για τα παιδιά του χωριού, σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Οι κούνιες έχουν απομακρυνθεί, η πέργκολα έχει ξηλωθεί και καταστραφεί, ενώ το ειδικό δάπεδο βρίσκεται σε κακή κατάσταση.

Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης.

Το θέμα έρχεται στο προσκήνιο με στόχο να κινητοποιηθούν ο Δήμος και η Τοπική Κοινότητα, ώστε η παιδική χαρά να αποκατασταθεί και να μπορεί και πάλι να χρησιμοποιείται με ασφάλεια από τα παιδιά του χωριού.

Η παιδική χαρά όπως ήταν αρχικά:

παιδική χαρά - Σταυράκια

Ακολουθούν οι φωτογραφίες του σήμερα:

παιδική χαρά - Σταυράκια
παιδική χαρά - Σταυράκια
παιδική χαρά - Σταυράκια
παιδική χαρά - Σταυράκια

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