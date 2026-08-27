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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Θρίλερ στην παραλία για 45χρονο – Κινδύνεψε με παράλυση ενώ έπαιζε με την ανιψιά του

πατέρας - κόρη
clock 20:25 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 45χρονος σε παραλία των Χανίων, όταν στην προσπάθειά του να βάλει την ανιψιά του στους ώμους για να βουτήξουν στη θάλασσα, το κορίτσι έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω στον αυχένα του.

Ο άνδρας υπέστη κάταγμα αυχενικού σπονδύλου με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού και μεταφέρθηκε από το Νοσοκομείο Χανίων στο Βενιζέλειο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Οι πρώτες μετεγχειρητικές ενδείξεις ήταν ενθαρρυντικές, ωστόσο παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της υγείας του.

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