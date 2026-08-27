Champions League: Πολύ δύσκολη κλήρωση για την ΑΕΚ στη league phase

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Μετά από κλήρωση που έγινε σήμερα στο Μόντε Κάρλο, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League τις:

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία - εντός), Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία - εκτός), Ντόρτμουντ (Γερμανία - εκτός), Ρόμα (Ιταλία - εντός), Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία - εκτός), Γαλατασαράι (Τουρκία - εντός), Κόμο (Ιταλία - εκτός), ΛΑΣΚ Λίντς (Αυστρία - εντός)





Οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών:

1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου



2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου



3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου



4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου



5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου



6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου



7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου



8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου

Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Champions League, ακριβείς ημέρες και ώρες, δεν πρόκειται να ανακοινωθούν πριν από το μεσημέρι του προσεχούς Σάββατο (29/8).