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GOSSIP - LIFESTYLE

Συγκλονίζει η γυναίκα του Δημήτρη Κόκοτα: «Περίμενε να με χαιρετίσει και “έφυγε”»

Κοκοτας
clock 22:00 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κατερίνα Πετράκη,  σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή στην εκπομπή Live News.

«Σήμερα τον είδα, το κατάλαβα. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι φεύγει. Με το που βγήκα, μου πήραν τηλέφωνο ότι έφυγε. Με το που βγήκα. Περίμενε να τον χαιρετήσω. Δεν έχω ιδέα», εξομολογήθηκε.

«Μα καταλάβαινε. Ο Δημήτρης καταλάβαινε, ένιωθε, είχε συναίσθημα, αντιδρούσε, αντιδρούσε. Δηλαδή εκτελούσε εντολές με όση δύναμη είχε. Καταλάβαινε τι του λέγαμε».

Η σύζυγός του αναφέρθηκε στην ενημέρωση που είχε από τους γιατρούς και στις εξελίξεις που ακολούθησαν.

«Ένας κουρασμένος όμως οργανισμός και, εντάξει, ένα μικρόβιο, το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε», είπε.

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