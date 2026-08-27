Κόντης:"Ειναι μία φανταστική βραδιά.."-Αϊτόρ: "Η μίξη της ομάδας είναι πολύ καλή, γιατί έχουμε νεαρούς παίκτες με φιλοδοξία "

Όλα όσα είπε ο Χρήστος Κόντης στην συνέντευξη τύπου.

Αναλυτικά:

“Κάναμε μία εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Κερδίσαμε2-0 και θα μπορούσαμε κι άλλα γκολ. Είναι μία φανταστική βραδιά! Δεν παίρνω ποτέ μία απόφαση εν ψυχρώ στο ματς, μιλάω με τους συνεργάτες μου και προσπαθούμε για το καλύτερο. Όλα τα παιδιά είναι μία γροθιά, είτε παίζουν είτε όχι. Είναι μία παρέα που βγάζει ωραία πράγματα. Χτίζουμε σε αυτό που έχουμε, οι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Εχουν όρεξη, διάθεση και πολλά πράγματα. Τώρα έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη. Ο ΟΦΗ μεγαλώνει και σε κάθε ματς θα πρέπει να τα δίνουν όλα. Δεν κινδυνέψαμε από τον τρόπο που έπαιξε η ΤΣΣΚΑ. Είναι πολύ όμορφο παιδιά από τις ακαδημίες να βάζουν ευρωπαϊκό γκολ. Είναι μεγάλη η χαρά για τον Θεοδοσουλάκη, είναι η μεγάλη η χαρά των ανθρώπων στις Ακαδημίες και είναι μεγάλη η χαρά των Κρητικών. Ο κόσμος μας βοήθησε, έδωσε τη φωνή του, μας στήριξε και αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο ΟΦΗ μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, από κύπελλα και μεγάλες προκρίσεις. Αυτά τα παιδιά είναι εδώ και θέλουν να μεγαλώσουν αυτή την ομάδα, φορώντας ευρωπαϊκό κοστούμι. Τους είπα ότι πρέπει να κερδίσουμε και στη Σόφια, αυτό είναι που σε κάνει μεγάλη ομάδα.

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Τη χαρά και τη συγκίνησή του για την ιστορική πρόκριση του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League εξέφρασε ο Αϊτόρ,.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός στάθηκε στην εμφάνιση των Κρητικών και στη νοοτροπία με την οποία ταξίδεψαν στη Βουλγαρία, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος του ΟΦΗ δεν ήταν απλώς να υπερασπιστεί το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, αλλά να κυνηγήσει ακόμη μία νίκη.

Παράλληλα, ο Αϊτόρ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας, υπογραμμίζοντας τη συνύπαρξη νεαρών και έμπειρων ποδοσφαιριστών, αλλά κυρίως το γεγονός ότι όλοι λειτουργούν σαν ένα σύνολο, ανεξάρτητα από το αν αγωνίζονται ή βρίσκονται εκτός αποστολής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι πολύ καλή νύχτα για την οικογένεια του ΟΦΗ. Ήταν πολύ σημαντικό να έρθουμε. Ξέραμε ότι είναι στα χέρια μας γιατί κάναμε ένα καλό παιχνίδι στο Ηράκλειο. Ήρθαμε εδώ με το πλάνο μας που ήταν να νικήσουμε. Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση, είχαμε τον στόχο μας και θέλαμε να ευχαριστηθούμε το Europa League.

Το αξίζουμε, αλλά πάμε εκεί για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να τα δώσουμε όλα. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος.

Δεν ξέρω τι έγινε στο γκολ που ακυρώθηκε. Ένιωσα ότι έκανα χέρι, αλλά ήταν πολύ γρήγορο. Δεν έχει σημασία. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε 2-0, περάσαμε στη League Phase και είναι το πιο σημαντικό, γιατί η ομάδα πήγε εξαιρετικά πέρυσι και αξίζει να παίξει στο Europa League.

Η μίξη της ομάδας είναι πολύ καλή, γιατί έχουμε νεαρούς παίκτες με φιλοδοξία από τις ακαδημίες και εμπειρία από μεγαλύτερους. Έχουμε Έλληνες παίκτες που ξέρουν το πρωτάθλημα και είναι στην ομάδα για πολλά χρόνια.

Είμαστε όλοι μαζί. Το ένιωσα από την πρώτη στιγμή. Είναι πολύ καλό, γιατί το είδα και σήμερα και στο Super Cup, ότι παίζουν σαν ένα όσοι παίζουν και όσοι δεν παίζουν και όσοι είναι εκτός αποστολής. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για να είσαι επιτυχημένος».

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