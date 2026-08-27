Χράντετς – Παναθηναϊκός 1-2: Με λυτρωτή τον Ντέσερς το τριφύλλι έμεινε όρθιο

Με απόλυτο ήρωα τον Σιρίλ Ντέσερς που ευστόχησε σε πέναλτι στο 125', ο Παναθηναϊκός υπέταξε με 2-1 τη Χράντετς στην Τσεχία και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Το σκορ για τους πράσινους άνοιξε στο 72ο λεπτό ο Σιρίλ Ντέσερς.

Οι γηπεδούχοι όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και ισοφάρισαν στο 90’+2′. Ο Νταρίντα βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία.

Ενώ λοιπόν οι Τσέχοι είχαν βάλει το τριφύλλι στα σχοινιά στην παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι μέσω VAR μετά τη συμπλήρωση των 120 λεπτών και στο 120’+5′ ο Ντέσερς ευστόχησε χαρίζοντας τη νίκη και την πρόκριση στους πράσινους.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Κυριακόπουλος, Κάτρης (60′ Καλάμπρια), Τσιριβέγια (30′ λ. τρ. Κοντούρης, 97′ λ. τρ. Γιάγκουσιτς), Καμαρά, Ταμπόρδα, Πελίστρι (60′ Αντίνο), Γκαρσία (83′ Πάλμερ-Μπράουν), Τεττέη (60′ Ντέσερς).