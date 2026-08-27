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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Στο 4ο γκρουπ και απέναντι σε ευρωπαϊκά μεγαθήρια

οφη
clock 23:20 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αντίπαλοι από… όλα τα επίπεδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου περιμένουν τον ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, μετά τη θριαμβευτική πρόκριση που εξασφάλισε με δύο καθαρές νίκες επί της ΤΣΣΚΑ.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βρίσκεται ανάμεσα στις 36 της διοργάνωσης και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8), η οποία θα ξεκινήσει στις 13:00. Εκεί θα μάθει τους οκτώ αντιπάλους της, αντιμετωπίζοντας δύο ομάδες από καθένα από τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.

Ο ΟΦΗ έχει τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ, με συντελεστή 9.682 και την 34η θέση στην κατάταξη των ομάδων που προκρίθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι στο ευρωπαϊκό του ταξίδι θα βρει απέναντί του ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της διοργάνωσης.

Στο πρώτο γκρουπ δεσπόζουν ομάδες όπως η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Μπενφίκα, η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Λιόν και η Μαρσέιγ, ενώ σε αυτό βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, τον οποίο πάντως ο ΟΦΗ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς οι ομάδες από την ίδια χώρα δεν κληρώνονται μεταξύ τους.

Ισχυρές παρουσίες υπάρχουν και στα υπόλοιπα γκρουπ, με τη Σέλτικ, τη Σάλτσμπουργκ, τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, την Κρίσταλ Πάλας, την Μπόρνμουθ, τη Σάντερλαντ και τη Θέλτα να συγκαταλέγονται μεταξύ των πιθανών αντιπάλων.

Τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase:

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία) 105.000

Μπενφίκα (Πορτογαλία) 90.000

Γιουβέντους (Ιταλία) 72.250

Μίλαν (Ιταλία) 66.000

Λιόν (Γαλλία) 65.750

Αλκμααρ (Ολλανδία) 62.875

Ολυμπιακός (Ελλάδα) 62.250

Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 57.000

Μαρσέιγ (Γαλλία) 54.000

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 51.250 ή Τράμπζονσπορ (Τουρκία) 11.000

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 50.500

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 48.000

Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 46.500

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 45.000

Σέλτικ (Σκωτία) 44.000

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 38.250

Ρεν (Γαλλία) 35.000

Αντερλεχτ (Βέλγιο) 30.750

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 28.000

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 27.250

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 23.903

Μπόρνμουθ (Αγγλία) 23.903

Σάντερλαντ (Αγγλία) 23.903

Τσέλιε (Σλοβενία) 23.000

Γιαγκελόνια (Πολωνία) 22.000

Ομόνοια (Κύπρος) 21.250

Θέλτα (Ισπανία) 19.409

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 18.580

Μπεσικτάς (Τουρκία) 15.500

Ουνιάο Τορένσε (Πορτογαλία) 14.633

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 14.000

Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 13.585

ΟΦΗ (Ελλάδα) 9.682

Λίλεστρομ (Νορβηγία) 8.247

Αραράτ Αρμενία (Αρμενία) 7.000

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 7.000

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