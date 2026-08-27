ΟΦΗ: Στο 4ο γκρουπ και απέναντι σε ευρωπαϊκά μεγαθήρια

Αντίπαλοι από… όλα τα επίπεδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου περιμένουν τον ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, μετά τη θριαμβευτική πρόκριση που εξασφάλισε με δύο καθαρές νίκες επί της ΤΣΣΚΑ.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βρίσκεται ανάμεσα στις 36 της διοργάνωσης και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8), η οποία θα ξεκινήσει στις 13:00. Εκεί θα μάθει τους οκτώ αντιπάλους της, αντιμετωπίζοντας δύο ομάδες από καθένα από τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.

Ο ΟΦΗ έχει τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ, με συντελεστή 9.682 και την 34η θέση στην κατάταξη των ομάδων που προκρίθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι στο ευρωπαϊκό του ταξίδι θα βρει απέναντί του ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της διοργάνωσης.

Στο πρώτο γκρουπ δεσπόζουν ομάδες όπως η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Μπενφίκα, η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Λιόν και η Μαρσέιγ, ενώ σε αυτό βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, τον οποίο πάντως ο ΟΦΗ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς οι ομάδες από την ίδια χώρα δεν κληρώνονται μεταξύ τους.

Ισχυρές παρουσίες υπάρχουν και στα υπόλοιπα γκρουπ, με τη Σέλτικ, τη Σάλτσμπουργκ, τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, την Κρίσταλ Πάλας, την Μπόρνμουθ, τη Σάντερλαντ και τη Θέλτα να συγκαταλέγονται μεταξύ των πιθανών αντιπάλων.

Τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase:

1ο γκρουπ δυναμικότητας



Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία) 105.000



Μπενφίκα (Πορτογαλία) 90.000



Γιουβέντους (Ιταλία) 72.250



Μίλαν (Ιταλία) 66.000



Λιόν (Γαλλία) 65.750



Αλκμααρ (Ολλανδία) 62.875



Ολυμπιακός (Ελλάδα) 62.250



Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 57.000



Μαρσέιγ (Γαλλία) 54.000

2ο γκρουπ δυναμικότητας



Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 51.250 ή Τράμπζονσπορ (Τουρκία) 11.000



Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 50.500



Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 48.000



Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 46.500



Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 45.000



Σέλτικ (Σκωτία) 44.000



Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 38.250



Ρεν (Γαλλία) 35.000



Αντερλεχτ (Βέλγιο) 30.750

3ο γκρουπ δυναμικότητας



Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 28.000



Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 27.250



Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 23.903



Μπόρνμουθ (Αγγλία) 23.903



Σάντερλαντ (Αγγλία) 23.903



Τσέλιε (Σλοβενία) 23.000



Γιαγκελόνια (Πολωνία) 22.000



Ομόνοια (Κύπρος) 21.250



Θέλτα (Ισπανία) 19.409

4ο γκρουπ δυναμικότητας



Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 18.580



Μπεσικτάς (Τουρκία) 15.500



Ουνιάο Τορένσε (Πορτογαλία) 14.633



Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 14.000



Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 13.585



ΟΦΗ (Ελλάδα) 9.682



Λίλεστρομ (Νορβηγία) 8.247



Αραράτ Αρμενία (Αρμενία) 7.000



Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 7.000