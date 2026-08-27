ΠΑΡ.28 Αυγ 2026 00:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ 0-2: Παλικαρίσια στα «σαλόνια» του Europa League!(φωτο)

οφη
clock 23:01 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με δύο νίκες ο ΟΦΗ προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Η πορεία-όνειρο της ομάδας του Κόντη συνεχίζεται, με τους 

Κρητικούς να επικρατούν 2-0 της ΤΣΣΚΑ στη Σόφια και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα, πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τα γκολ πέτυχαν οι Νους (36΄), Θεοδοσουλάκης (78΄)

οφη

Σαν έμπειρη ευρωπαϊκή ομάδα, ο ΟΦΗ απορρόφησε την πίεση των γηπεδούχων στο πρώτο 20λετπο. Υπήρξαν καλές στιγμές για την ΤΣΣΑΚ όπως το τετ-α-τετ του Πίττα με τον Χριστογεώργο που «εβγαλε» ο Έλληνας κίπερ στο 12΄, αλλά οι Κρητικοί δεν έδειξαν σε καμία περίπτωση αιφνιδιασμένοι. Αντίθετα, ισορρόπησαν σταδιακά το ματς, έχασαν μεγάλη ευκαιρία όταν ο Λαπούκοφ πρόλαβε τον Νους στο 25΄ και στη συνέχεια πήραν προβάδισμα στο 36΄. Από κόρνερ, ο Φούντας σούταρε, ο Λαπούκοφ απέκρουσε και από την ασίστ του Νικολάου ο Τιάγκο Νους έγραψε το 0-1. Το γκολ αύτο έβαζε οριστικά τέλος σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ομάδα που θα κατακτούσε την πρόκριση. 

Στο 61΄ οι Βούλγαροι έχασαν την ευκαιρία να πετύχουν ένα γκολ όταν το σουτ του Εμπόνγκ «τράνταξε» το δοκάρι, αλλά ουσιαστικά είχαν παραδοθεί. Ο ΟΦΗ κυριάρχησε ολοκληρωτικά και στο 78΄ ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης στην πρώτη του επαφή, διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Μάλιστα ο ίδιος ο νεαρός, προϊόν της Ακαδημίας του ΟΦΗ, είχε δοκάρι τρία λεπτά αργότερα.

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)

Κίτρινες: Ίτου, Ζορντάο, Ετό - Νικολάου

οφη

ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Μαρτίνο, Γκμπαμέν, Ιβάνοφ, Ετό, Πάστορ (46΄ Σολέ), Ζορντάο (46΄ Σβαρτς), Εμπόνγκ, Πίττας, Ίτου (56΄ Παναγιότοφ), Γοδόι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης (84΄ Κρίζμανιτς), Νικολάου, Ντίκμαν (84΄ Γκονθάλεθ), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (77΄ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (71΄ Αποστολάκης), Φούντας, Νους (77΄ Θεοδοσουλάκης).

οφη
οφη
οφη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis