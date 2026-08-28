Κρήτη: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς – Έφτασαν ενισχύσεις - "Κλειδώνουν" τα δάση

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Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού (Κατηγορία Κινδύνου 5) βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει στο «κόκκινο» τις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, ενεργοποιώντας άμεσα τον κρατικό μηχανισμό και επιβάλλοντας αυστηρά προληπτικά μέτρα.

Δρακόντεια μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας

Λόγω του ακραίου κινδύνου, τίθεται σε ισχύ καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές NATURA και ευπαθή οικοσυστήματα της ανατολικής Κρήτης.

Στον Δήμο Αγίου Νικολάου, η απαγόρευση αφορά το σύνολο των δασικών περιοχών, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για αυστηρή τήρηση του μέτρου.

Στον Δήμο Αγίου Νικολάου η απαγόρευση αφορά τις περιοχές:

1. Αζιλακόδασος

2. Βαθύ

3. Καλό Χωριό – Μεσελέροι

4. Κυπαρισσόδασος Κριτσάς

5. Δάσος Κρούστα

Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας, αναστέλλεται η πρόσβαση σε σημαντικά τουριστικά και φυσικά αξιοθέατα, με το Δικταίο Άντρο να παραμένει κλειστό για το κοινό, καθώς βρίσκεται εντός της ζώνης υψηλής επικινδυνότητας.

Ενισχύσεις από την ηπειρωτική χώρα

Για την ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων της Πυροσβεστικής και την αποτελεσματικότερη θωράκιση του νησιού, έφτασε εκτάκτως στην Κρήτη δύναμη 20 πυροσβεστών με 5 επιχειρησιακά οχήματα από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι ενισχύσεις αυτές θα αναπτυχθούν άμεσα σε κομβικά σημεία για τη διεξαγωγή συνεχών περιπολιών και την άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει ξηράνει την καύσιμη ύλη σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των ανέμων.

Όπως ανέφερε έχει ήδη γίνει αναδιάταξη και ενίσχυση των δυνάμεων στις περιοχές όπου απαιτείται, με στόχο την έγκαιρη επέμβαση σε κάθε νέο συμβάν. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί και ζήτησε από όλους αυξημένη προσοχή, ώστε ν' αποτραπεί κάθε κίνδυνος.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα:

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο (κάψιμο χόρτων, χρήση τροχού ή οξυγονοκόλλησης, άναμμα μπάρμπεκιου).

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά, καλέστε αμέσως το 199 (Πυροσβεστική Υπηρεσία) ή το 112 (Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης).

Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου της Κρήτης.

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