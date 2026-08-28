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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Με Μπενφίκα, Λεβερκούζεν και Άντερλεχτ ο ΟΦΗ στη League Phase - Οι 8 αντίπαλοι

κληρωση οφη
clock 13:08 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πολύ δύσκολη είναι η κλήρωση για τον ΟΦΗ στη League Phase του Europa League. Η κρητική ομάδα θα αντιμετωπίσει τις Λεβερκούζεν (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Ρεν (εκτός), Άντερλεχτ (εντός), Στουρμ Γκρατς (εκτός), Λεχ Πόζναν (εντός), Χοφενχάιμ (εντός), Χάποελ Μπερ Σεβά (εκτός):

Οι Κρητικοί βρίσκονταν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και από το πρωτο γκρούπ κληρώθηκαν με τη Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο και τη Μπενφίκα στη Λισαβόνα. Απο το δεύτερο γκρουπ θα παίξουν με Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο και Ρεν στη Γαλλία. Από το τρίτο κληρώθηκε με Λεχ Πόζναν στο Παγκρήτιο και την Στουρμ Γκράτς στην Αυστρία.Από το τέταρτο γκρούπ κληρώθηκε με Χόφενχάιμ στην Κρήτη και Χαποέλ Μπερ Σεβά εκτός έδρας.

Οι 8 αντίπαλοι του ΟΦΗ

Λεβερκούζεν (εντός)

Μπενφίκα(εκτός)

Άντερλεχτ(εντός)

Ρεν(εκτός)

Λεχ Πόζναν(εντός)

Στουρμ Γκρατς(εκτός)

Χοφενχάιμ(εντός)

Χαποέλ Μπερ Σεβά(εκτός)

Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League:

Μίλαν (εντός)

Μαρσέιγ(εκτός)

Σπάρτα Πράγα(εντός)

Ρεν(εκτός)

Γιαγκελόνια(εντός)

Τσέλιε(εκτός)

Χοφενχάιμ(εντός)

Τορένσε (εκτός)'

Αναλυτικά το καλεντάρι της League Phase του Europa League:

  • 1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
  • 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
  • 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Τα οικονομικά οφέλη:

Στη League Phase προβλέπονται:

450.000 ευρώ για κάθε νίκη

150.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία

Οι βαθμοί που παίρνει η κάθε ομάδα στο UEFA Ranking:

-Κάθε νίκη στη League Phase προσφέρει 2.000 βαθμούς και κάθε ισοπαλία 1.000.

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