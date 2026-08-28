Γάζι: Προχωρούν οι εργασίες ανάπλασης της Ελευθερίου Βενιζέλου 9εικόνες)

Τα εύσημα στον Δήμο Μαλεβιζίου για την πορεία του έργου ανάπλασης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γάζι απέδωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος μαζί με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα επισκέφθηκε το εργοτάξιο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών.

Ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την πρόοδο του έργου, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν από τον ανάδοχο για την πορεία των εργασιών, τα επιμέρους στάδια εκτέλεσης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.

Ο Μενέλαος Μποκέας ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τη διαρκή στήριξη και συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και για τον καθοριστικό ρόλο της Περιφέρειας στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υπομονή και την κατανόηση που επιδεικνύουν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

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Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης συνεχάρη τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου για τη συνεργασία και τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του έργου, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στηρίζει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τον αστικό χώρο και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όπως αυτή που εκτελεί ο Δήμος Μαλεβιζίου στο Γάζι.

Η ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης στον Δήμο Μαλεβιζίου. Στόχος του έργου είναι η συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, η βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας, η ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων και η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και φιλικού αστικού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες.

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Κατά την επίσκεψη στο εργοτάξιο παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Μαρής, Μανόλης Βίστης, Βαγγέλης Παρασύρης, Τάσος Λιαδάκης και Μαρίνα Βογιατζή, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαζίου Νίκος Πατραμάνης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Άρης Σαλούστρος.

Το έργο της ανάπλασης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου εντός του Γαζίου, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», μέσω της Περιφέρειας Κρήτης.

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