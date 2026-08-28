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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαρίνα Σπανού: Η σπάνια φωτογραφία με μαγιό από τις διακοπές της

σπανού
clock 16:00 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Διακοπές στην Κεφαλονιά κάνει η Μαρίνα Σπανού. Μάλιστα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο με μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Η ίδια δεν συνηθίζει να μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή, επιλέγοντας να κρατά πιο διακριτική στάση στα social media.

σπανού

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