Σχολική στέγη στο Ηράκλειο: Λύσεις και εκκρεμότητες στα νηπιαγωγεία

Ενώ μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, παραμένουν ενεργά τα προβλήματα της σχολικής στέγης των νηπιαγωγείων ενώ σε κάποια από τα οποία φαίνεται ότι δρομολογούνται λύσεις. Όπως είναι γνωστό το πρόβλημα της σχολικής στέγης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι κυριολεκτικά εκρηκτικό στο Ηράκλειο καθώς η πλειοψηφία των σχολείων στεγάεται σε ενοικιασμένες αίθουσες, και ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι πολλοί από τους ιδιοκτήτες των κτηρίων έχουν προσφύγει δικαστικά κατά του Δήμου καταθέτοντας αγωγές έξωσης.

Όπως προκύπτει στο 37ο νηπιαγωγείο στο Μασταμπά, όπου ο ιδιοκτήτης είχε καταθέσει αγωγή έξωσης, φαίνεται ότι επήλθε συμφωνία και θα ανανεωθεί η μίσθωση του κτηρίου με αυξημένο ενοίκιο καθώς πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση. Ωστόσο η πλευρά του Δήμου εκτιμά ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος και αναζητεί νέο ακίνητο καθώς πρόκειται για ημιυπόγειο με ελάχιστη αυλή και περιορισμένους χώρους που δεν ενδείκνυνται για μια τέτοια χρήση. Ανανέωση της συμφωνίας υπάρχει και για το 57ο νηπιαγωγείο στο Μασταμπά, ενώ σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να παραμένει το 42ο νηπιαγωγείο που φιλοξενείται σε άλλα σχολεία.

Οριστική είναι η έξωση του Δήμου από το 50ο νηπιαγωγείο Χρυσοπηγής μετά την έξωση του ιδιοκτήτη όμως εδώ υπάρχει η θετική εξέλιξη καθώς φαίνεται ότι επήλθε συμφωνία με την Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να παραχωρήσει ακίνητο της στη Λότζια με στόχο την στέγαση του σχολείου. Έτσι ο Δήμος Ηρακλείου τώρα βρίσκεται στη διαδικασία μεταφοράς και εγκατάστασης προσωρινών αιθουσών για τη στέγαση των μαθητών μέχρι να βρεθούν κονδύλια για την ανέγερση νέου κτηρίου.

Σε ότι αφορά στο 4ο νηπιαγωγείο στον Πόρο όπου και εκεί έχει κατατεθεί έξωση από τον ιδιοκτήτη που ζητά τη διακοπή της μίσθωσης για λόγους ιδιοκατοίκησης δεν υπάρχει πεδίο υπαναχώρησης. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι ο Δήμος κατάφερε να έρθει σε επαφή με την ενορία του Αγίου Γεωργίου, που δέχτηκε να παραχωρήσει κτήριο της ιδιοκτησίας της για τη στέγαση του σχολείου το οποίο είναι σημαντικό να λειτουργήσει καθώς το διθέσιο νηπιαγωγείο φιλοξενεί πρωινά και ολοήμερα τμήματα και θα πρέπει να εξασφαλιστεί άμεσα νέα στέγη. Το νηπιαγωγείο θα στεγαστεί προσωρινά στο 12ο Δημοτικό Σχολείο για δύο μήνες μέχρι να γίνει η εσωτερική διαμόρφωση του κτηρίου της εκκλησίας και στη συνέχεια θα μεταφερθεί εκεί.

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