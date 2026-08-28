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ΚΡΗΤΗ

Ηρακλειο: Σε ύφεση η φωτιά στον Πρινιά – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Πυροσβεστική Υπηρεσία
clock 15:30 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Καλύτερη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Περδικοκορυφή, στον Πρινιά του Δήμου Γόρτυνας. Η φωτιά έχει περιοριστεί, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή αναζωπυρώσεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο με ρίψεις νερού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, βόρεια της Αγίας Βαρβάρας, σε μια ημέρα κατά την οποία μεγάλο μέρος της Κρήτης βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

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