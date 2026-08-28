Κρήτη: Καλός ο Σεπτέμβριος, ακόμη καλύτερος ο Οκτώβριος με γεμάτα καταλύματα

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Παρά τη μικρή κάμψη στην πληρότητα των κρητικών ξενοδοχείων αυτές τις ημέρες, ο Σεπτέμβριος ξεκινά με εξαιρετικές προοπτικές, υποδεχόμενος πλήθος επισκεπτών σε σχεδόν γεμάτα καταλύματα.

Οι πιο προσιτές τιμές των ταξιδιωτικών πακέτων σε σύγκριση με τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, προσελκύουν αρκετό κόσμο, διατηρώντας την τουριστική κίνηση σε υψηλά επίπεδα έως και τον Οκτώβριο.

Παρά τις ανησυχίες στην έναρξη της σεζόν με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, η τουριστική χρονιά πηγαίνει καλά καθώς στο Ηράκλειο, τα καταλύματα σημείωσαν άλμα 12,2% και αντίστοιχα στο Λασίθι, η διαμονή ενισχύθηκε κατά 4,7%.

Η Κρήτη και φέτος, οδηγεί την κούρσα των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη χώρα καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις πανελλαδικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα αεροδρόμια της χώρας, τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων το πρώτο επτάμηνο του 2026 έκλεισε με εντυπωσιακά νούμερα.

Υποδέχθηκε συνολικά 3,2 εκατομμύρια διεθνείς ταξιδιώτες από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση της τάξεως του 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τη μερίδα του λέοντος συγκέντρωσε, όπως είναι φυσικό, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από το οποίο διακινήθηκαν 2,3 εκατομμύρια επιβάτες εξωτερικού με αύξηση +5,6% .

Παράλληλα, εξαιρετική ήταν η δυναμική στο αεροδρόμιο των Χανίων, το οποίο πέτυχε διψήφιο ποσοστό αύξησης πάνω από 11,% αγγίζοντας τις 960 χιλιάδες αφίξεις.

Η ισχυρή αυτή ώθηση από την Κρήτη διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του συνολικού θετικού πρόσημου για τη χώρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις έφθασαν τα 8,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 14,8, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 15,4%.

Στην κορυφή των συνολικών εισπράξεων παραμένει σταθερά η Γερμανία. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι ΗΠΑ η Ιταλία και η Γαλλία .

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