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ΚΡΗΤΗ

To Eργατικό Κέντρο Ηρακλείου χαιρετίζει την υπογραφή ΣΣΕ στην Crediabank

εργατικό κέντρο ηρακλείου
clock 15:53 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Εργατικό κέντρο Ηρακλείου χαιρετίζει την Υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ του Συλλόγου Εργαζομένων της Crediabank και της Διοίκηση της Τράπεζας, η οποία προβλέπει έως  το πέρας της 3της διάρκειας της, τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 1.600€.

Η συγκεκριμένη Σύμβαση περιλαμβάνει επίσης αυξήσεις που φτάνουν έως το 9% κατά το πέρας της Σύμβασης, αλλά και μία σειρά άλλων οικονομικών και θεσμικών ρυθμίσεων υπέρ των εργαζομένων.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τις συναντήσεις να πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, συμμετείχε ο Προέδρος του ΕΚΗ Στέλιος Βοργιάς με την ιδιότητα του μέλους της Διοίκησης του Συλλόγου των εργαζομένων όσο και με την ιδιότητα του μέλους της Διοίκηση της ΓΣΕΕ.

Η συγκεκριμένη σύμβαση στέλνει  ένα ηχηρό μήνυμα προς τη Κυβέρνηση το πως διαμορφώνεται ο ελάχιστος μισθός με  βάση τις ανάγκες ( ακρίβεια, στεγαστική κρίση κ.τ.λ) και πως τον ρυθμίζει η Κυβέρνηση, μονομερώς  και καταχρηστικά,  χωρίς τη διαβούλευση των κοινωνικών φορέων.

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