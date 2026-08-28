ΑΑΔΕ: Σαφάρι στο εξωτερικό για καταθέσεις και ακίνητα οφειλετών της εφορίας

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Κυνηγητό στο εξωτερικό για την αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών της Εφορίας εξαπολύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σαφάρι να εστιάζεται στους μεγαλοοφειλέτες, που αρνούνται να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Η ανεύρεση των οφειλετών θα γίνει με δύο τρόπους. Αφενός στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες φορολογικές Αρχές, καθώς και με τη ανάθεση σε εξιδεικευμένα γραφεία την αναζήτηση στο εξωτερικό περιουσιακών στοιχείων φορολογουμένων που εμφανίζονται να έχουν μεγάλα ανεξόφλητα χρέη προς το Δημόσιο.

«Συνεχίζουμε τη διασταύρωση των πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές, μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας και την αποστολή στοχευμένων αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2026.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών η ΑΑΔΕ ζητεί στοιχεία για καταθέσεις, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, που έχουν στο εξωτερικό πρόσωπα στην Ελλάδα τη φορολογική τους κατοικία.

Οι «μεγάλοι» χρωστάνε τα πολλά

Στο επίκεντρο της αναζήτησης είναι λίγο περισσότεροι από 10.000 οφειλέτες οι οποίοι χρωστάνε όλοι μαζί το ποσό των 86,5 δισ. ευρώ.

Το ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο την 30η Απριλίου ήταν 114,7 δισ. ευρώ ποσό το οποίο χρωστάνε 4.251.967 οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το εντυπωσιακό είναι, πως από το συνολικό χρέος, ένα ποσό της τάξης των 86,5 δις. ευρώ το χρωστάνε μόλις 10.379 ΑΦΜ. Πρόκειται για ιδιώτες και επιχειρήσεις εκ των οποίων κάθε ένας έχει χρέος την εφορία άνω του 1 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση οφειλή για κάθε ΑΦΜ ανέρχεται σε 8,34 εκατ. ευρώ.

Επίσης π αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 514 ΑΦΜ σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, ενώ τα χρέη τους αυξήθηκαν κατά 2,07 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για τεράστια ποσά τα οποία, εκείνοι που τα χρωστάνε δεν τα αποπληρώνουν ούτε τα ρυθμίζουν, διογκώνονται μέσω των προσαυξήσεων και λιμνάζουν στα συρτάρια της ΑΑΔΕ, μέχρι να διαγραφούν.

Καθώς οι μεγαλοοφειλέτες κατέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου των χρεών προς την εφορία, οι προσπάθειες εύρεσης περιουσιακών στοιχείων θα επικεντρωθούν σε αυτούς, μήπως και βρεθούν περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό, αφού στο εσωτερικό δεν έχουν εντοπιστεί.

Πάνω από 40 δισ. ευρώ τα... ξεχασμένα χρέη

Ήδη έχουν χαρακτηριστεί ως «ανεπίδεκτα είσπραξης» χρέη ύψους 35,1 δισ. ευρώ και φέτος η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να «παρκάρει» ένα νέο πακέτο ληξιπρόθεσμων χρεών ύψους 6 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό χρέος που «διαγράφεται» να ανέλθει σε 41,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, εντός του 2026, αφού ελεγχθεί το χαρτοφυλάκιο των οφειλών, θα εντοπιστούν προβληματικά χρέη και θα χαρακτηριστούν «ανεπίδεκτα είσπραξης» χρέη ύψους 5,8 δισ. ευρώ εκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών αρμοδιότητας της Ειδικής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ(), που ασχολείται με τους μεγαλοοφειλέτες.

Επίσης θα «σβηστούν» με την ίδια διαδικασία και χρέη ύψους 200 εκατ. ευρώ, από τα μικρότερα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση χαρακτηριζόμενα ως ανεπίδεκτα είσπραξης, όπως και χρέη 5 εκατ. ευρώ, προς τα Τελωνεία.

Ποια είναι τα «ανεπίδεκτα»

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και οι συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων.

Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατή η υποβολή αυτής.

Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά ορισμένο ελεγκτή της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών.

Πηγή: sofokleousin.gr

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