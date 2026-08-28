Η κλήρωση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League

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Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) o Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του για τη League Phase. Η κληρωτίδα έβγαλε τον Παναθηναϊκό αντιμέτωπο με Φράιμπουργκ (εκτός), Μπράιτον (εντός), Μπόρατς (εκτός), Καϊράτ (εκτός), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός), Νόρτζελαντ (εκτός).





Οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού στο Conference League



1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026



2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026



3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026



4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026



5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026



6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

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