ΠΑΡ.28 Αυγ 2026 16:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η κλήρωση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
clock 14:50 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) o Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του για τη League Phase. Η κληρωτίδα έβγαλε τον Παναθηναϊκό αντιμέτωπο με Φράιμπουργκ (εκτός),  Μπράιτον (εντός), Μπόρατς (εκτός), Καϊράτ (εκτός), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός), Νόρτζελαντ (εκτός).



Οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού στο Conference League

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Europa League: Με Μπενφίκα, Λεβερκούζεν και Άντερλεχτ ο ΟΦΗ στη League Phase - Οι 8 αντίπαλοι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Παναθηναικός Europa League
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis