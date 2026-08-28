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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα σε πηγάδι

Περιπολικό
clock 13:34 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τραγικό τρόπο έβαλε τέλος στη ζωή του ένας ηλικιωμένος στην τοπική κοινότητα Ελαιώνα στον Πύργο.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, ο 75 ετών άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (28/8) νεκρός μέσα σε πηγάδι στην αυλή του σπιτιού του από οικεία του πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του διά απαγχονισμού.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να ανασύρει τον ηλικιωμένο μέσα από το πηγάδι, ενώ προανάκριση διενεργεί η Αστυνομία.

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