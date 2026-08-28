Σύκο: Γιατί αξίζει να το βάλουμε στη διατροφή μας

Το σύκο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού και, παρά τη γλυκιά του γεύση, έχει αρκετά διατροφικά οφέλη. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο και άλλες φυτικές ενώσεις, ενώ όταν καταναλώνεται με τη φλούδα προσφέρει ακόμη περισσότερες φυτικές ίνες.

Τα φυσικά σάκχαρα του σύκου συνοδεύονται από νερό, φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά, γι’ αυτό και ένα φρέσκο σύκο δεν μπορεί να συγκριθεί διατροφικά με ένα γλυκό που περιέχει κυρίως πρόσθετη ζάχαρη και λιπαρά. Παράλληλα, περιέχει πολυφαινόλες και, ιδιαίτερα στις σκουρόχρωμες ποικιλίες, ανθοκυανίνες.

Μπορεί να καταναλωθεί σκέτο, αλλά ταιριάζει εξαιρετικά με ξηρούς καρπούς, γιαούρτι, σπόρους ή σε σαλάτες, δημιουργώντας ένα πιο χορταστικό σνακ.

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στα αποξηραμένα σύκα, καθώς η αφαίρεση του νερού κάνει τα σάκχαρα και τις θερμίδες πολύ πιο συμπυκνωμένα.

Για το φρέσκο σύκο, μια ενδεικτική μερίδα για έναν ενήλικα είναι περίπου 2 με 3 μέτρια σύκα, ανάλογα πάντα με τις συνολικές διατροφικές ανάγκες. Ένα φυσικό, γλυκό και απολαυστικό φρούτο που μπορεί να έχει θέση σε μια ισορροπημένη καλοκαιρινή διατροφή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αυτο το πρωινό θα το λατρέψει το έντερό σου