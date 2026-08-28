Europa League: Τα προφίλ των οκτώ αντιπάλων του ΟΦΗ στη League Phase

Η κλήρωση δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τον ΟΦΗ, καθώς οι Κρητικοί θα βρουν απέναντί τους αρκετά ισχυρές ομάδες στη League Phase του Europa League. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Κρήτες θα «παραδοθούν», το αντίθετο θα τα δώσουν όλα για να φτάσουν όσο γίνεται πιο ψηλά στη διοργάνωση.

Η κλήρωση έφερε στον δρόμο των Κρητικών από το πρώτο Pot την Μπάγερ Λεβερκούζεν, την οποία θα υποδεχθούν στο Παγκρήτιο Στάδιο, αλλά και την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στη Λισαβόνα.

Από το δεύτερο Pot, ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Ρεν, ενώ στην Κρήτη θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ.

Στο τρίτο Pot προέκυψε η Στουρμ Γκρατς, την οποία οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας, ενώ στο Ηράκλειο θα φιλοξενήσουν τη Λεχ Πόζναν.

Τέλος, από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Χόφενχαϊμ, ενώ θα ταξιδέψει στο Ισραήλ για το παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Τα προφίλ των αντιπάλων του ΟΦΗ:

Μπάγερ Λεβαρκούζεν

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που θα μπορούσε να συναντήσει ο ΟΦΗ στη League Phase. Οι Γερμανοί βρίσκονται σε νέα εποχή, έχοντας πλέον τον Καρλές Μαρτίνεθ Νόβελ στην τεχνική ηγεσία, με τον Ισπανό να έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028.



Ο νέος προπονητής ανέλαβε μετά την αποχώρηση του Κάσπερ Χιούλμαντ και βασικός στόχος του είναι να επαναφέρει τη Λεβερκούζεν στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.



Παρά τις σημαντικές αλλαγές του καλοκαιριού, το ρόστερ εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλη ποιότητα. Ο Πάτρικ Σικ παραμένει σημείο αναφοράς στην επίθεση, ενώ ξεχωρίζουν ακόμη οι Βίκτορ Μπονιφέις, Ελίες Μπεν Σεγκίρ, Μάλικ Τίλμαν, Εξεκιέλ Παλάσιος και Ρόμπερτ Άντριχ. Στην άμυνα προστέθηκαν μεταξύ άλλων οι Φακούντο Μεδίνα και Μιγκέλ Γκουτιέρες.



Η χρηματιστηριακή αξία της γερμανικής ομάδας αγγίζει τα 463,95 εκατομμύρια ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο του ρόστερ της.

Μπενφίκα

Ένας ακόμη σπουδαίος ευρωπαϊκός σύλλογος βρίσκεται στον δρόμο του ΟΦΗ. Η Μπενφίκα ξεκινά τη σεζόν 2026-27 με νέο προπονητή, καθώς στον πάγκο της βρίσκεται ο πρώην «ερυθρόλευκος» Μάρκο Σίλβα, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2028, με option για ακόμη μία χρονιά.



Οι «αετοί» διαθέτουν ένα από τα πιο δυνατά ρόστερ στην Πορτογαλία, συνδυάζοντας έμπειρους ποδοσφαιριστές με νεαρούς και ιδιαίτερα αξιόλογους παίκτες.



Ξεχωριστό ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό έχει φυσικά η παρουσία του Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς ο Έλληνας επιθετικός θα τεθεί απέναντι στην ομάδα της Κρήτης.



Η αποστολή του ΟΦΗ στη Λισαβόνα αναμένεται να είναι από τις πιο δύσκολες που θα έχει να αντιμετωπίσει σε ολόκληρη τη League Phase.

Άντερλεχτ

Η Άντερλεχτ αποτελεί έναν ακόμη ιστορικό σύλλογο που θα αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ. Η ομάδα των Βρυξελλών εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες δυνάμεις του βελγικού ποδοσφαίρου, αν και έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα από τη σεζόν 2016/17.



Το ρόστερ της συνδυάζει εμπειρία και νεανικότητα, με τον σύλλογο να προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να επιστρέψει στην κορυφή του Βελγίου και να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη.



Η Άντερλεχτ εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη League Phase μέσα από τα προκριματικά, όπου απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στον τρίτο γύρο με συνολικό σκορ 4-2.



Σημαντική παρουσία στο ρόστερ της είναι ο Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος αντιμετώπισε τον Δικέφαλο του Βορρά και πλέον θα βρει ξανά ελληνική ομάδα στον δρόμο του, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.

Ρεν

Η Ρεν αποτελεί μία από τις σταθερές δυνάμεις του γαλλικού ποδοσφαίρου και τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών.



Οι Γάλλοι διαθέτουν ένα σύνολο με αθλητικότητα, ένταση και ποιότητα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ως εκ τούτου, το ταξίδι του ΟΦΗ στη Γαλλία αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικό.



Η Ρεν έχει σημαντική εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ την περασμένη σεζόν ολοκλήρωσε την παρουσία της στη Ligue 1 στην 6η θέση, με απολογισμό 17 νίκες, 8 ισοπαλίες και 9 ήττες.

Στουρμ Γκρατς

Η Στουρμ Γκρατς είναι ένας σύλλογος που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία. Πρόκειται για ομάδα που στηρίζεται στην ένταση, τη φυσική κατάσταση και το γρήγορο παιχνίδι, ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών.



Στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο Φάμπιο Ινγκολιτς, ο οποίος ανέλαβε το 2025 και συνεχίζει στον πάγκο της αυστριακής ομάδας.



Στο ρόστερ ξεχωρίζουν οι Όταρ Κιτεϊσβίλι, Γιον Γκόρεντς Στάνκοβιτς, Αμαντί Καμαρά και Σίμον Ζάιντλ, ενώ το καλοκαίρι έγιναν και αρκετές προσθήκες, μεταξύ άλλων οι Γιούργκεν Χάιλ και Αμάρ Χέλατς.



Η εκτός έδρας αναμέτρηση στο Γκρατς θα είναι δύσκολη για τον ΟΦΗ, καθώς η Στουρμ διαθέτει παραδοσιακά μία ιδιαίτερα δυνατή έδρα.

Λεχ Πόζναν

Η Λεχ Πόζναν είναι ένας από τους πιο ιστορικούς και δημοφιλείς συλλόγους της Πολωνίας και τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.



Η ομάδα διαθέτει έναν ενδιαφέροντα κορμό, με τον έμπειρο επιθετικό Μίκαελ Ίσακ να ξεχωρίζει, ενώ σημαντικές μονάδες θεωρούνται επίσης οι Άλι Γκολιζαντέχ, Πάτρικ Βάλεμαρκ, Λουίς Πάλμα και Αντόνι Κοζούμπαλ.



Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Λεχ ενισχύθηκε με ποδοσφαιριστές όπως οι Αλαχιάρ Σαγιαντμανές και Τέρι Γιέγκε, διατηρώντας παράλληλα μεγάλο μέρος του βασικού της κορμού.

Χόφενχαϊμ

Η Χόφενχαϊμ έρχεται στην Κρήτη έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική περσινή πορεία στη Bundesliga. Ολοκλήρωσε τη σεζόν στην 5η θέση, μόλις έναν βαθμό πίσω από την τέταρτη θέση που έδινε εισιτήριο για το Champions League.



Στον πάγκο της βρίσκεται ο Κρίστιαν Ίλτσερ, ο οποίος ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2024 και κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας, οδηγώντας την από τη μάχη της παραμονής στις θέσεις που εξασφαλίζουν ευρωπαϊκή συμμετοχή.



Ηγέτης της επιθετικής γραμμής παραμένει ο Αντρέι Κράμαριτς, ο οποίος προέρχεται από σεζόν με 14 γκολ στη Bundesliga. Δίπλα του ξεχωρίζει ο Φίσνικ Ασλάνι, ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.



Στο ρόστερ υπάρχουν ακόμη ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, όπως οι Όλιβερ Μπάουμαν, Όζαν Καμπάκ, Βλάντιμιρ Τσούφαλ, Άνταμ Χλόζεκ και Πάτρικ Βίμερ.

Χάποελ Μπερ Σεβά

Η Χάποελ Μπερ Σεβά θεωρείται θεωρητικά ο πιο βατός αντίπαλος του ΟΦΗ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι Κρητικοί μπορούν να την υποτιμήσουν.



Στον πάγκο της ισραηλινής ομάδας βρίσκεται ο Ραν Κοζούχ, ενώ στο ρόστερ ξεχωρίζουν ο έμπειρος τερματοφύλακας Όφιρ Μαρτσιάνο, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ Μιγκέλ Βίτορ, ο Ελιέλ Περέτζ και ο επιθετικός Ίγκορ Ζλάτανοβιτς.

Η Μπερ Σεβά βασίζεται σε έναν κορμό με αρκετούς Ισραηλινούς ποδοσφαιριστές, αλλά και ξένους με παραστάσεις από ανταγωνιστικά πρωταθλήματα.



Για τον ΟΦΗ, το εκτός έδρας παιχνίδι στο Ισραήλ είναι από αυτά που θα πρέπει να στοχεύσει, εφόσον θέλει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς και να διεκδικήσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση.