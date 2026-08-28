Αθώος ο άνδρας που επιτέθηκε σε μοναχή στην Ιερουσαλήμ!

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Ισραηλινό δικαστήριο αθώωσε έναν 36χρονο Εβραίο άνδρα που είχε επιτεθεί σε Γαλλίδα μοναχή στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, κρίνοντας ότι βρισκόταν σε ψυχωτικό επεισόδιο και δεν ήταν ποινικά υπεύθυνος για τις πράξεις του.

Η επίθεση, η οποία είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας τον Απρίλιο, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Στο βίντεο ο Γιόνα Σράιμπερ φαίνεται να πλησιάζει τη μοναχή από πίσω, να την σπρώχνει και στη συνέχεια να την κλωτσά.

Η γυναίκα έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της σε πέτρινο όγκο, ενώ υπέστη μώλωπες στο πρόσωπο και στο πόδι.







Βίντεο από τη σύλληψη του δράστη:

Following a report of an assault against a nun in Jerusalem, officers responded immediately, launching an investigation that led to the arrest of a suspect. A request to extend his detention is expected.







The Israel Police treats any attack on members of the clergy and religious… pic.twitter.com/1e0W8bobpo — Israel Police (@israelpolice) April 29, 2026

Το δικαστήριο: Δεν ήταν ποινικά υπεύθυνος



Το Δικαστήριο Ειρηνοδικών της Ιερουσαλήμ έκρινε ότι ο Σράιμπερ βρισκόταν σε ψυχωτική κατάσταση την ώρα της επίθεσης και ότι δεν ήταν σε θέση να φέρει ουσιαστική ποινική ευθύνη.







Σύμφωνα με την έκθεση του περιφερειακού ψυχιάτρου, ο κατηγορούμενος «βρισκόταν σε ψυχωτική κατάσταση κατά τον χρόνο της πράξης και δεν είναι ουσιαστικά ικανός να δικαστεί».

Η εισαγγελία αποδέχθηκε τη γνωμάτευση και ζήτησε την αθώωσή του και τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Ο δικαστής Οφίρ Τίσλερ διέταξε τελικά την εισαγωγή του σε ψυχιατρικό ίδρυμα για χρονικό διάστημα έως έξι ετών.

Η επίθεση είχε χαρακτηριστεί «σεχταριστική βία»



Την περίοδο της επίθεσης, το γαλλικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ είχε καταδικάσει έντονα το περιστατικό.

Ο διευθυντής της Γαλλικής Βιβλικής και Αρχαιολογικής Σχολής, όπου η μοναχή εργάζεται ως ερευνήτρια, είχε χαρακτηρίσει την επίθεση «πράξη σεχταριστικής βίας».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε επίσης καταδικάσει το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «ντροπιαστική πράξη» που αντιβαίνει στις αρχές της συνύπαρξης και της θρησκευτικής ελευθερίας.

Ανησυχία για επιθέσεις κατά Χριστιανών στην Παλιά Πόλη



Το περιστατικό ενίσχυσε τις ανησυχίες για την αύξηση περιστατικών παρενόχλησης Χριστιανών κληρικών και προσκυνητών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία θρησκευόμενοι Εβραίοι φτύνουν ή συμπεριφέρονται επιθετικά σε άτομα που φορούν χριστιανικά θρησκευτικά ενδύματα ή σύμβολα, ενώ έχουν σημειωθεί και βανδαλισμοί σε εκκλησιαστικές περιουσίες, αναφέρει το BBC.

Έκθεση του Rossing Center το 2025 έκανε λόγο για «πρόσφατη αύξηση της ανοιχτής εχθρότητας απέναντι στον Χριστιανισμό», συνδέοντάς την με την εντεινόμενη πόλωση και τις υπερεθνικιστικές πολιτικές τάσεις.

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