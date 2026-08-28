Παππούς υπό την επήρεια αλκοόλ έριξε σκάφος σε ξύλινη σημαδούρα – Σκοτώθηκαν τα δύο εγγόνια του

Στη δημοσιότητα δόθηκε η δραματική κλήση στο 911 που έγινε αμέσως μετά το θανατηφόρο δυστύχημα με σκάφος στο Νιου Τζέρσεϊ, των ΗΠΑ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο αδέλφια, ηλικίας 7 και 9 ετών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στο τιμόνι του σκάφους βρισκόταν ο 64χρονος παππούς των παιδιών, Στίβεν Σνάιντερ, ο οποίος κατηγορείται ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ όταν το 28 ποδιών σκάφος του προσέκρουσε σε ξύλινο σημαδούρα-δείκτη ναυσιπλοΐας στον κόλπο Μπάρνεγκατ, το βράδυ της 19ης Ιουλίου.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, τα δύο εγγόνια του, η 9χρονη Μάια Μπέλα Γκόλαμπεκ και ο 7χρονος αδελφός της, Σίγκμουντ Πολ Γκόλαμπεκ, εκτινάχθηκαν στο νερό.







«Έχουμε ένα παιδί στο σκάφος και ο άντρας μου είναι στο νερό»



Στο ηχητικό της κλήσης, που εξασφάλισε το NBC New York, ακούγεται η γιαγιά των παιδιών, Λόρι Σνάιντερ, να φωνάζει σε κατάσταση πανικού:

«Έχουμε το ένα παιδί στο σκάφος και ο άντρας μου είναι στο νερό και προσπαθεί να βγάλει το άλλο».

Όταν ο τηλεφωνητής τη ρωτά αν τα παιδιά έχουν χάσει τις αισθήσεις τους, εκείνη απαντά: «Ναι, ναι, τις έχουν χάσει!»

Λίγο αργότερα, προσπαθεί να δώσει το ακριβές σημείο του δυστυχήματος: «Στίβεν, είμαστε κοντά στον δείκτη 39; Νομίζω ότι ο άντρας μου είναι στο νερό και προσπαθεί να βγάλει ένα από τα άλλα παιδιά!»

Προσπάθησαν να τα επαναφέρουν



Οι παππούδες κατάφεραν να ανασύρουν τα δύο παιδιά από τα σκοτεινά νερά και επιχείρησαν να τους κάνουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.







Διπλάσιο από το νόμιμο όριο το αλκοόλ



Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα του Σνάιντερ ήταν 0,16, δηλαδή διπλάσια από το νόμιμο όριο.

Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε πιει τρεις μπίρες μέσα σε δύο ώρες, κατά τη διάρκεια οικογενειακού δείπνου με τη σύζυγο, την κόρη, τον γαμπρό και τα δύο εγγόνια του.

Αργότερα παραδόθηκε οικειοθελώς στην αστυνομία του Berkeley Township στην κομητεία Όσιαν.

Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για δύο ανθρωποκτονίες από αμέλεια με σκάφος, καθώς και για οδήγηση σκάφους υπό την επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνο χειρισμό σκάφους.

Ο πατέρας των παιδιών ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ο παππούς



Παρά την τραγωδία, ο πατέρας των παιδιών και γαμπρός του Σνάιντερ ζήτησε από το δικαστήριο να αφεθεί ελεύθερος ο 64χρονος.

Σε επιστολή που διαβάστηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο του Σνάιντερ, ανέφερε: «Ήταν δίπλα στην οικογένειά μας με τρόπους που δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Η οικογένειά μας είναι καλύτερη χάρη σε εκείνον».

Τον χαρακτήρισε ακόμη «υπέροχο πεθερό, στοργικό παππού και άνθρωπο με γενναιόδωρη καρδιά».

Το δικαστήριο τελικά ενέκρινε το αίτημα για την αποφυλάκισή του.

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