Το κινεζικό αεροσκάφος που μπορεί να φιλοξενήσει 800 επιβάτες– Θα πηγαίνει με 987χλμ. την ώρα

Ένα φιλόδοξο σχέδιο για ένα τεράστιο επιβατικό αεροσκάφος εξετάζει η Κίνα, με το project να προέρχεται από το Κέντρο Αεροδυναμικής Έρευνας και Ανάπτυξης της Κίνας (CARDC). Η σχεδίαση βασίζεται στην τεχνολογία Μικτού Σώματος Πτέρυγας (BWB), όπου η άτρακτος και τα φτερά αποτελούν ουσιαστικά μία ενιαία κατασκευή.

Το αεροσκάφος θα μπορούσε θεωρητικά να μεταφέρει πάνω από 800 επιβάτες, ενώ θα είχε άνοιγμα φτερών περίπου 85 μέτρα και μήκος 43 μέτρα. Προορίζεται για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων και η εκτιμώμενη ταχύτητα πλεύσης φτάνει το Mach 0,80, δηλαδή περίπου 987 χλμ./ώρα. Η διαμόρφωση BWB έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης και τη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας, επιδιώκοντας καλύτερη ισορροπία μεταξύ χωρητικότητας, επιδόσεων και κατανάλωσης ενέργειας.

Για την αξιολόγηση της σχεδίασης πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε υπερηχητική αεροδυναμική σήραγγα με μοντέλο κλίμακας 1:52, μήκους περίπου 80 εκατοστών και ανοίγματος φτερών 1,6 μέτρων. Οι ερευνητές εξέτασαν την αεροδυναμική, τη σταθερότητα και τη δομική παραμόρφωση σε ταχύτητες από Mach 0,40 έως Mach 0,80, με τα αποτελέσματα να χαρακτηρίζονται θετικά.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό πρακτικό πρόβλημα: τα 85 μέτρα ανοίγματος φτερών ξεπερνούν τα όρια της Κατηγορίας F του ICAO, η οποία αφορά αεροσκάφη με άνοιγμα από 65 έως λιγότερο από 80 μέτρα. Αυτό θα περιόριζε σημαντικά τα αεροδρόμια στα οποία θα μπορούσε να επιχειρεί, ενώ με τα σημερινά δεδομένα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σε κανένα κινεζικό αεροδρόμιο που εμπίπτει στα συγκεκριμένα όρια.

Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται μόνο για ερευνητικό και πειραματικό σχέδιο. Δεν υπάρχει αεροσκάφος πλήρους μεγέθους, ούτε έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή ή την έναρξη λειτουργίας του.

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