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ΚΡΗΤΗ

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: Ανακτήθηκε σημαντικό μέρος των 152.000 ευρώ - Μπλοκαρίστηκαν λογαριασμοί

κυβερνοεπίθεση
clock 18:34 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπό διερεύνηση από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας του Ρεθύμνου. Άγνωστοι δράστες απέκτησαν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, έπειτα από καταχώρηση στοιχείων σε πλαστό ιστότοπο που έμοιαζε με την επίσημη ιστοσελίδα τράπεζας.

Στη συνέχεια, περίπου 152.000 ευρώ μεταφέρθηκαν μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε λογαριασμούς αγνώστων. Τα χρήματα μετακινήθηκαν γρήγορα και σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, σε μια προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη τους.

Η Αρχή κινητοποιήθηκε άμεσα και, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες άλλων χωρών, κατάφερε μέχρι στιγμής να εντοπίσει και να δεσμεύσει περισσότερα από τα μισά χρήματα. Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την ανάκτηση του συνολικού ποσού και την ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Κρήτης για τις επόμενες ενέργειες.

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