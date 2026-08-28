Εγκληματική ομάδα πίσω από κλοπές άνω των 130.000 ευρώ στην Αττική – Συνελήφθη 23χρονη στα Καμίνια

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Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπραττε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Για την υπόθεση συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος, το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου στα Καμίνια μία 23χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που προέβαινε κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα σε διακεκριμένες κλοπές. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους και χρησιμοποιούσαν όχημα για τις μετακινήσεις τους. Αφού εισέρχονταν σε κατοικίες, αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, τα οποία στη συνέχεια παρέδιδαν προς εκποίηση σε ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο συγκεκριμένο ενεχυροδανειστήριο, κατασχέθηκαν 23.000 ευρώ σε μετρητά, 165 γραμμάρια χρυσού εκτιμώμενης αξίας 13.000 ευρώ, καθώς και πλήθος κοσμημάτων.

Παράλληλα, σε έρευνες σε δύο κατοικίες μελών της ομάδας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1.900 ευρώ, κοσμήματα, ένα κινητό τηλέφωνο και το όχημα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για τη δράση της ομάδας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών σε Νέο Φάληρο, Βάρκιζα και Ωρωπό, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

Η 23χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορουμένου συνεχίζονται.

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