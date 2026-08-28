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ΕΛΛΑΔΑ

Συγκομιδή σύκων με καλή καρποφορία αλλά προβλήματα από τα σχισίματα

σύκα
clock 20:09 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ξεκίνησε η συγκομιδή σύκων στις βασικές περιοχές παραγωγής της χώρας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ικανοποιητική και πλούσια καρποφορία. Ωστόσο, προβληματισμό στους παραγωγούς προκαλούν τα σχισίματα στους καρπούς, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα και την εμπορική τους αξία.

Μέχρι στιγμής έχει συλλεχθεί περίπου το 30% της φετινής παραγωγής, ενώ στην περιοχή του Μελιγαλά η εικόνα χαρακτηρίζεται θετική σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Το φαινόμενο των σχισιμάτων συνδέεται κυρίως με απότομες μεταβολές της υγρασίας, όπως η εναλλαγή ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων, που προκαλούν γρήγορη διόγκωση του καρπού.

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