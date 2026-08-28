Διπλό «δώρο» για τους καταναλωτές: Τι αλλάζει σε καύσιμα και 1.500 προϊόντα από Δευτέρα!

Νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο κίνησης ετοιμάζει η κυβέρνηση, καθώς αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης.

Την ίδια στιγμή, τη Δευτέρα (31/8) ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας.

Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ 3.



Έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τον πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης, χωρίς ωστόσο όπως ανέφερε να γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα που θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ζήτημα είναι αν τα διυλιστήρια θα διατηρήσουν την έκπτωση που ισχύει εδώ και δύο μήνες των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των πέντε λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Πάντως, τα διυλιστήρια και οι τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά από το 1,48 ευρώ το λίτρο και στις 22 Αυγούστου στα 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent που κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι.

Αντίθετα, η τιμή της αμόλυβδης στα διυλιστήρια παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο στην αντλία.



Η μείωση στο ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους βενζινοπώλες, οι πρώτες μειώσεις αναμένεται να φανούν στα πρατήρια μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο και εφόσον η καθοδική πορεία του θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.

Καλάθι του νοικοκυρού

«Κλειδώνει» η λίστα με τους κωδικούς που θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή ώστε η συμφωνία να αρχίσει να εφαρμόζεται στην πράξη.

Από τη Δευτέρα οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 30%.

Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν από την Δευτέρα χαμηλότερες τιμές και μέσα από την πλατφόρμα πόσο κάνει χρήση.

Οι αλυσίδες λιανεμπορίου καταρτίζουν τις σχετικές λίστες με τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα εφαρμόσουν στα προϊόντα, με τα ποσοστά να διαφέρουν από αλυσίδα σε αλυσίδα για λόγους ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να συνεχίσουν την προσεκτική έρευνα αγοράς ώστε να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες προσφορές.

Πηγή: ΕΡΤ

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