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ΚΡΗΤΗ

Φαράγγι Σαμαριάς: Κλειστό το Σάββατο (29/8) λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ
clock 19:27 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κλειστός για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο, Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 5 – κατάσταση συναγερμού για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, η απόφαση για το κλείσιμο του φαραγγιού λαμβάνεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας σε περιόδους ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Η απαγόρευση αφορά τη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στα δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που βρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περιοχές του δικτύου NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και άλλες ευπαθείς περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Η απόφαση βασίζεται στην πράξη του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, με ΑΔΑ: Ψ0ΚΖ7ΛΚ-ΧΕΑ, ημερομηνίας 30/04/2026, με την οποία καθορίζονται οι περιοχές και οι περιορισμοί που εφαρμόζονται σε ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Ως εκ τούτου, δεν θα επιτρέπεται αύριο η είσοδος επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, με στόχο την πρόληψη και την προστασία τόσο του μοναδικού φυσικού οικοσυστήματος όσο και της ασφάλειας των πολιτών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς ο δείκτης 5 – κατάσταση συναγερμού σηματοδοτεί εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού θα επανεκτιμηθεί με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς που θα ισχύσει τις επόμενες ημέρες.

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